Nadal udolal po bitvě Kyrgiose, Wawrinka překvapil postupem přes Medveděva

Melbourne Španělský tenista Rafael Nadal postoupil podvanácté v kariéře do čtvrtfinále Australian Open. První hráč světa v ostře sledovaném osmifinále v Melbourne zdolal domácího Nicka Kyrgiose 6:3, 3:6, 7:6 a 7:6.

Na začátku utkání uctil Nick Kyrgios památku Kobeho Bryanta, při rozehrávce nastoupil v jeho dresu.

Nick Kyrgios před začátkem uctil památku tragického úmrtí Kobeho Bryanta.

„Byl to náročný zápas. V prvním setu to vypadalo, že to mám pod kontrolou, ale to je vždy jen zdání. Když hraje Nick s takovým zaujetím jako dnes, tak je velkým přínosem pro náš sport, protože je jedním z největších talentů,“ řekl Nadal.

Kyrgios předvedl vše ze svého tenisu i chování, ale Nadala z míry nevyvedl. Měnil rytmus hry, při náběhu Španěla k síti napálil míč tak tvrdě, že se soupeř volejem jen bránil. Skákal „rybičky“, lehal si na záda, gestikuloval i rozmlátil raketu.

Levou rukou hrající Nadal vydržel soustředěný, tu a tam lehce chyboval, ale hrál trpělivě. V třetím setu mu věnoval Kyrgios v tie-breaku první setbol dvojchybou, ale Nadal udělal dvojchybu také, jelikož svůj druhý servis odložil kvůli plačícímu dítěti v hledišti. Druhý setbol už proměnil a na začátku čtvrté sady získal rychle brejk.

Zdálo se, že míří za postupem, ale za stavu 5:4 duel k radosti publika ještě neuzavřel. Udělal další dvojchybu a agresivní Kyrgios srovnal. „Vybral jsem si slabší chvilku, ale znovu jsem se srovnal a koncovku zvládl,“ řekl Nadal. Zápas ukončil v dalším tie-breaku a výhru slavil po třech hodinách a 38 minutách.

Nadal porazil šestadvacátého hráče světa Kyrgiose popáté z osmi vzájemných duelů. Skóre utkání v Melbourne bylo kuriózně totožné jako loni ve Wimbledonu.

V duelu o semifinále se třiatřicetiletý Nadal, vítěz úvodního grandslamu sezony z roku 2009, utká s pátým nasazeným Dominicem Thiemem z Rakouska.

Wawrinka zaskočil Medveděva

Patnáctý nasazený Wawrinka s Medveděvem oba předchozí vzájemné zápasy prohrál a i do třetice se spolu utkali na grandslamu. Po porážkách ve Wimbledonu 2017 a loni na US Open ale tentokrát uspěl a vyhrál v pěti setech za tři a půl hodiny hry.

„Ve druhém a třetím setu jsem hledal sebevědomí. Bojoval jsem se svou hrou, ale našel jsem řešení - bojoval jsem a zůstal pozitivní,“ řekl Wawrinka. „Byl to skvělý zápas v úžasné atmosféře,“ uvedl čtyřiatřicetiletý bývalý třetí hráč světa.

Rozhodující se ukázal být fakt, že dotáhl zápas do páté sady. Wawrinka si vylepšil bilanci v pětisetových duelech na 29:22, Medveděv prohrál i svůj šestý.

Medveděv, který loni prohrál ve finále US Open se Španělem Rafaelem Nadalem, byl před Australian Open tipován za jednoho z favoritů na titul. V pátém setu přišel dvakrát o podání a dostal napomenutí za nevhodné chování.

Wawrinka je ve čtvrtfinále Australian Open popáté v kariéře a jeho dalším soupeřem bude Alexander Zverev. Německý tenista ukončil sérii 15 výher Andreji Rubljovovi, jehož přehrál ve třech setech vždy 6:4. Do Melbourne přitom Rubljov přijel jako šampion z Adelaide i Dauhá a bez prohraného zápasu byl od října. Uspěl totiž i v závěru minulé sezony na finálovém turnaji Davis Cupu.