Nadal završil španělský triumf v Davis Cupu, Bautista ustál tátovu smrt

MADRID Španělští tenisté slaví pošesté daviscupový titul. V novém modelu soutěže využili v Madridu domácí prostředí a ve finále porazili Kanadu 2:0 na zápasy. Vítězný bod přidal první hráč světa Rafael Nadal výhrou nad Denisem Shapovalovem 6:3, 7:6. První bod favoritům zajistil Roberto Bautista, který tři dny po smrti svého otce porazil Felixe Augera-Aliassimea 7:6 a 6:3.

Finálový turnaj tenisového Davisova poháru v Madridu: Finále:

Španělsko - Kanada 2:0

Bautista - Auger-Aliassime 7:6 (7:3), 6:3, Nadal - Shapovalov 6:3, 7:6 (9:7).

Zápasem Španělů s Kanaďany skončil premiérový finálový turnaj Davisova poháru v Madridu, který nahradil dosavadní tradiční systém. Během týdne hrálo o trofej 18 týmů, mezi které se čeští tenisté letos nekvalifikovali.

Španělsko získalo „salátovou mísu“ po osmi letech. Předtím se radovalo v roce 2000 (ve finále porazilo Austrálii), 2004 (USA), 2008 (Argentinu), 2009 (ČR) a 2011 (Argentinu). Rekordmany soutěže jsou Spojené státy americké s 32 tituly, trofej ale tenisté USA zvedli nad hlavu naposledy v roce 2007.

„Byl to úchvatný týden. Událo se tolik věcí. Nemůžu být šťastnější. Je nezapomenutelným momentem vyhrát na tomto úžasném stadionu a divákům snad ani nelze dostatečně poděkovat. Uspěl náš týmový duch,“ řekl Nadal.

Bautista ve čtvrtek opustil španělský výběr a ještě týž den večer jeho otec Joaquín zemřel. Ve finále se ale devátý hráč světa na kurt vrátil a k radosti 12.500 fanoušků zápas zvládl. Devatenáctiletého Augera-Aliassimea, který dostal šanci poprvé ve finálovém týdnu, zdolal po boji za necelé dvě hodiny.

První set rozhodl tie-break a Španěl ho získal poměrem 7:3. Ve druhé sadě brejk na 2:0 neudržel, ale další z šesté hry už ustál a po mečbolu se radoval z výhry. Po rychlém pohledu k nebesům slavil skokem mezi realizační tým.

„Je to pro mě velmi zvláštní pocit. Šel jsem na kurt zkusit dostat ze sebe to nejlepší a to se mi povedlo. Jsem šťastný, že má Španělsko první bod,“ řekl Bautista.

Nadal rozhodl první set brejkem na 4:2 a proměnil třetí setbol. Ve vyrovnané druhé sadě hrál dvacetiletý Shapovalov, který hraje jako Nadal levou ruku, na hranici svých možností a vynutil si s domácí hvězdou tie-break.

V tom Nadal vedl 6:4, při prvním mečbolu ale podcenil vítězný úder a soupeř ho prohodil, druhý pak Kanaďan odvrátil při servisu. Nadal ustál jeden setbol a při třetím mečbolu mu pomohla Shapovalovova rána do sítě.

Ve finálovém turnaji odehrál Nadal osm zápasů, pět dvouher a tři čtyřhry: všechny vyhrál a ani jednou nepřišel o servis. Daviscupový triumf si vychutnává už počtvrté v kariéře. Španělsku pomohl k titulu rovněž v letech 2004, 2009 a 2011.

„Každý náš hráč byl celý týden úžasný, ale Rafa je prostě jedinečný. Je skvělé, že s ním tady můžeme být,“ řekl Bautista. „Vítězství je slovy nepopsatelné. Rafa je nadpozemský, nejspíš mimozemšťan,“ přidal se s chválou na Nadala kapitán Sergi Bruguera. Za Španělsko hráli také Féliciano López a Marcel Granollers.