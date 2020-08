Návrat do ringu se odkládá. Tysonův souboj s Jonesem byl přeložen až na listopad

New York Boxerský souboj bývalého profesionálního mistra světa v těžké váze Mikea Tysona s Royem Jonesem se uskuteční až na konci listopadu. Podle magazínu The Ring si změnu termínu vyžádal Tysonův tábor, podle nějž by mělo odložení zápasu z 12. září na 28. listopadu přinést vyšší zisk.

Čtyřiapadesátiletý Tyson se s jednapadesátiletým Jonesem utká v exhibičním souboji na osm kol v Los Angeles. Duel bude přenášen na sociální síti Triller. Soupeře bude při přípravě na zápas sledovat tým kameramanů, z nasbíraného materiálu by měl vzniknout desetidílný dokument.

Tyson se stal v roce 1986 ve dvaceti letech nejmladším mistrem světa v těžké váze v historii a poslední souboj absolvoval 11. června 2005. Jones, jenž během kariéry vlastnil najednou rekordních sedm pásů mistra světa, naposledy boxoval předloni.