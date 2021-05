Návrat fanoušků? V USA pustili na dostihy 50 tisíc lidí, kluby se spoléhají na aplikaci i ‚bezrouškové’ sektory

Poslední vývoj událostí kolem pandemie koronaviru značí, že snad už máme to nejhorší za sebou a že i za pomoci očkování se postupně bude život vracet k normálu.

Ve stejný vývoj doufají také provozovatelé multifunkčních stadionů, které už více než rok až na výjimky zejí prázdnotou. V posledních týdnech to však vypadá, že se bude znovu sportovat s diváky na stadionech. Nejdál jsou v tomto ohledu paradoxně v zámoří, kde s pandemií dlouho marně bojovali.



Šéfové nejvyšších lig v baseballu a basketbalu MBL a NBA se spojili při snaze o prosazení tzv. vakcinačního pasu, který má usnadnit přístup očkovaných fanoušků do arén. Přes polovinu týmů v obou soutěžích plus několik týmů hokejové NHL využívá mobilní aplikaci Health Pass, do níž se nahraje očkování (případně aktuální negativní test) a urychlí vstup fanoušků do hal.

Podobné aktivity se už rozjíždí i v Česku, využití systému s mobilní aplikací projednávala v dubnu vláda a všeobecně se doufá, že letní sportovní i kulturní akce už by mohly s aplikací fungovat.

„Návštěvníci s platnou vstupenkou, kteří nepředloží negativní test nebo potvrzení o očkování, nebudou na stadion vpuštěni. Doporučujeme fanouškům využívat aplikaci Health Pass, která celý proces zjednodušuje,“ stojí v tiskové zprávě zveřejněné na webu jednoho z nejslavnějších baseballových týmů světa New York Yankees.

Fanoušci Yankees koncem dubna na stadionu.

Právě Yankees patří mezi hlavní průkopníky bezpečného návratu diváků do hlediště. Jako jedni z prvních vyhradili pro očkované diváky část stadionu, kam mohou jen oni, a tito fanoušci mohou sedět bez roušek, bez dodržování rozestupů a mohou v hledišti požívat občerstvení, což fandové s testem mohou pouze v útrobách stadionu.



Na dostizích už bylo přes 50 tisíc diváků

Kroky baseballového giganta od té doby „opsaly“ desítky klubů ve všech profesionálních amerických ligách.

V naplňování stadionů mají výhodu venkovní sporty, které disponují většími stánky, jež se dají lépe naplnit i s dodržováním dostatečných rozestupů.

Na některých stadionech už tak padají návštěvy převyšující desítky tisíc diváků. Současný rekord drží tradiční dostihový závod Kentucky Derby, kde se prvního května sešlo 51 838 fanoušků. Běžná návštěva na závodišti je více než trojnásobná, davy se tak podařilo dostatečně rozptýlit. Divákům byla u vchodu měřena teplota a celou dobu museli mít nasazené roušky.

O víkendu padne tato meta na AT&T Stadium v texaském Arlingtonu, kde se uskuteční galavečer profesionálního boxu s vrcholem v podobě zápasu hvězdného Mexičana Canela Alvareze s Britem Billem Joem Saundersem (akce se zúčastní také český boxer Jan Maršálek).



Na diváky se chystá i NFL

Dle pořadatelů z Matchroom Boxing a DAZN, kteří byli za tento krok kritizování, jelikož počty nově nakažených ve státě Texas stále nejsou úplně pod kontrolou, bylo 70 tisíc lístků vyprodáno během necelých dvou dní.

Na vysoké návštěvy se chystají i v lize amerického fotbalu NFL, která začne v září a představitelé soutěže mají vysoká očekávání.

„Věřím, že do poloviny ligového ročníku budeme schopni mít stadiony kompletně plné díky očkování a testování tak, abychom omezili miliardové ztráty z loňska,“ řekl minulý týden komisionář soutěže Roger Goodell.

Zbytek světa přistupuje k přítomnosti fanoušků na sportovních kláních opatrnějším způsobem a diváky do hledišť pouští velmi pozvolna.

Výjimkou je Velká Británie, kde se i přes kritiku britského premiéra Borise Johnsona nedávno vrátili do hledišť fanoušci tamní fotbalové Premier League, kam se pouští čtvrtina kapacity stadionu nebo deset tisíc diváků podle toho, které číslo je nižší.

Naopak s velkou pravděpodobností budou bez diváků soupeřit ti nejlepší sportovci světa na olympiádě v Tokiu, která by měla podle plánu začít 23. července.

Už v únoru oznámili pořadatelé, že na hry nepustí žádné zahraniční fanoušky, nyní se jedná o vstupu těch domácích – samozřejmě s očkováním nebo aktuálním negativním testem.



Podle zákulisních informací se ale široká veřejnost na průběh olympiády tváří spíše negativně, a pořadatelé tak zřejmě nebudou chtít riskovat další příležitost ke kritice jejich postupu. Ostatně, že skončí odložené Olympijské hry v červených číslech, je tak jako tak zřejmé už nyní...