NÁZOR: Už paní Porazitelná. Williamsová marně čeká na 24. grandslamový vavřín

New York Když se řekne jméno Serena Williamsová, mnozí fanoušci si vybaví její urostlou postavu, drtivé údery a časté emoce, kterými se snaží ovlivnit jak publikum, tak i rozhodčí. Kromě těchto vlastností pak patří k jejím přednostem psychika. Vůle vítězit. Vůle, díky které byla dlouhé roky světovou jedničkou, vyhrála vše, co mohla. A to včetně 23 grandslamových vavřínů ve dvouhře.

Na začátku roku byla Andreescuová 178. hráčkou světa, teď jí k triumfu na US Open gratuloval i premiér Pro mnohé byla neporazitelnou mašinou, vždyť i nyní, kdy už dávno není na vrcholu pořadí WTA, je vždy brána za jednu z největších favoritek grandslamových turnajů. Oprávněně, i po porodu dcerky Alexis v roce 2017 se probila do čtyř finále při sedmi účastech na grandslamových turnajích. Co by za to jiné dámy daly. Jenže všechny čtyři rozhodující bitvy legendární Američanka prohrála. Přitom před těmito neúspěchy se pyšnila fantastickou bilancí 23 výher a 6 porážek v bojích o tituly na majorech, dvě porážky pak zapsala se starší sestrou Venus. Lepší bilanci měla ze sedmi dam, které mají deset a více grandslamových vavřínů, jen Australanka Margaret Courtová. Ano, ta Courtová, na jejíž rekordní bilanci 24 titulů v sobotu už počtvrté neúspěšně zaútočila. Počtvrté prohrála ve dvou setech a po relativně hladkém průběhu, byť proti Kanaďance Biance Andreescuové se ve druhé sadě na čtyři gemy obdivuhodně zvedla. Jenže následně ji proti soupeřce, která ještě nebyla na světě, když ona sama poprvé slavila na turnaji velké čtyřky, opětovně zradila psychika. „Paní Neporazitelná“ se zlomila.

Že by za dva týdny osmatřicetiletou legendu doběhl zub času podobně jako dle mnohých vrstevníka Švýcara Rogera Federera? Nebo už má Serena W. díky rodině jiné priority, než honění rekordů a historických milníků? Moc se tomu nechce věřit. Kdyby tomu tak totiž bylo, vyvstala by otázka, proč by se i nadále dřela na kurtech, když už kvůli penězům i čemukoliv jinému nemusí.