NBA chce dohrát sezonu ve sportovním komplexu společnosti Disney

New York Basketbalová NBA potvrdila, že jedná se společností Disney o dohrání sezony koncem července v jejím obřím komplexu na Floridě. Elitní liga, jež se kvůli pandemii koronaviru nehraje od poloviny března, by mohla absolvovat zbytek ročníku v areálu ESPN Wide World of Sports poblíž Orlanda.

Mluvčí NBA Mike Bass uvedl, že v komplexu by všechny kluby soutěže nejen hrály, ale i trénovaly a byly ubytované. Rozhovory jsou však podle něj stále pouze informativní. ESPN Wide World of Sports Complex je rozlehlý areál na ploše 255 akrů, v němž je množství sportovních hal a hřišť. O dohrání sezony v komplexu uvažuje také fotbalová MLS, což by ale vzhledem k jeho velikosti nebyl problém. V celém areálu je téměř 24 tisíc hotelových pokojů. Basketbalisté NBA, kde v barvách Chicaga působí český reprezentant Tomáš Satoranský, smějí od 8. května trénovat v malých skupinkách v tréninkových centrech. Této možnosti zatím využila zhruba polovina klubů.

Restartu soutěže nahrává i dnešní rozhodnutí americké vlády udělit výjimku profesionálním sportovcům a umožnit jim navzdory platným omezením návrat do USA. Vedle evropských basketbalistů se tak otevírají hranice Spojených států například pro hokejisty působící v NHL, golfisty či tenisty.