Jokič s Westbrookem se vepsali do dějin. Lídr NBA znemožnil Curryho

Westbrook zároveň v utkání neztratil ani jeden míč a proměnil všech sedm střel, které vyslal na koš ze hry, i oba trestné hody. Westbrook se tím stal po Domantasi Sabonisovi teprve druhým hráčem v historii soutěže, kterému se „perfektní“ triple double povedl.

Pro nejlepšího muže historických tabulek to je už 201. triple double v základní části, od letního příchodu do Nuggets druhý. Jokičovi patří třetí pozice se 143 zápisy. Společně jsou 16. párem spoluhráčů, jimž se triple double povedl v jednom zápase. Jokič to již dříve dokázal s Jamalem Murraym, Westbrook s Paulem Georgem i LeBronem Jamesem.

Denver o triumfu rozhodl ve druhém poločase, který vyhrál 68:55 a ve kterém donutil Jazz ke 13 ztrátám, z nichž pak vytěžil 14 bodů. Navíc ubránil Lauriho Markkanena na pouhých 17 bodech. Utah vedli především střelci z perimetru Jordan Clarkson s 24 body či Collin Sexton s 22.

Russell Westbrook a jeho „stoprocentní“ triple double:

V New Orleans se z výhry 116:113 radovali Los Angeles Clippers, poté co Norman Powell předčil v střeleckých dostizích C. J. McColluma. Domácí rozehrávač s pomocí osmi tříbodových košů zaznamenal 33 bodů, Powell dal o dva více, navíc mu s 27 body mu sekundoval James Harden.

Domácí duel Golden State s Clevelandem vůbec nevyšel hvězdnému Stephenu Currymu. Historický lídr v tříbodové střelbě trefil zpoza oblouku jen tři pokusy z 11 a zůstal za 29 minut hry na 11 bodech. Warriors prohráli s lídrem soutěže 95:113.

Momenty ze zápasu Golden State – Cleveland:

Philadelphia vyhrála 125:103 v Portlandu a zaznamenala čtvrté vítězství za sebou. Sixers opět vedl Joel Embiid, jenž zaznamenal 37 bodů a devět doskoků.

Jednou tak dlouhou vítěznou šňůru už mají na kontě New York Knicks. Třetí tým Východní konference tentokrát zvítězil 126:106 ve Washingtonu. S 32 body a 13 doskoky zářil Karl-Anthony Towns, triple double za 23 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí zaznamenal Josh Hart.

Dallasu bez zraněných Luky Dončiče a Kyrieho Irvinga nestačilo při porážce 100:110 v Sacramentu 30 bodů Spencera Dinwiddieho nebo 28 P. J. Washingtona. Domácí vedl s 33 body De’Aaron Fox.