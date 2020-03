NBA hrozí obrovské ztráty, hráči přispívají na platy zaměstnancům klubů

New York Pokud se NBA nerozběhne do konce března, přijde zámořská basketbalová soutěž podle médií o 275 milionů dolarů. Liga byla ve čtvrtek přerušena na neurčito poté, co u Rudyho Goberta z Utahu byl objeven koronavirus.

Podle šéfa NBA Adama Silvera bude liga pozastavená minimálně třicet dní, což by pro ni znamenalo obrovskou ztrátu. Ta by se navíc nepříjemně promítla i do platového stropu pro kluby, který už v probíhající sezoně jednu ránu utrpěl po ztrátě sponzora z Číny.

Jak velká bude ztráta, záleží na tom, jestli se sezona dokončí, nebo ne. Podle médií je průměrný příjem z jednoho zápasu zhruba dva miliony dolarů, což by v případě předčasného ukončení ročníku znamenalo, že by liga přišla o půl miliardy dolarů. Kdyby se ještě v březnu začalo hrát, byla by ztráta 275 milionů.

Přerušení je navíc velký problém i pro zaměstnance hal, kteří můžou být i několik týdnů bez výplaty. Řada klubů se jim proto rozhodla pomoci a stranou nezůstali ani hráči. Sto tisíc dolarů na pomoc těmto lidem věnovali například Kevin Love z Clevelandu, Blake Griffin z Detroitu nebo hvězda Milwaukee Janis Adetonkunbo.

Janis Adetokunbo (34) a Zion Williamson (1).

Hvězdný nováček Zion Williamson z New Orleans zase na sociální síti instagram oznámil, že 30 dní bude zaměstnance haly platit ze svého. „Máma mě učila, že mám jít příkladem, respektovat ostatní a být vděčný za to, co mám,“ napsal devatenáctiletý basketbalista.



S podobnými problémy se potýkají i zaměstnanci v NHL, která je kvůli nákaze rovněž přerušená. Řada klubů se proto zavázala platit pracovníky hal minimálně do konce března, Pittsburgh založil sbírku, zatímco například brankář Sergej Bobrovskij věnoval sto tisíc dolarů personálu haly Floridy Panthers.