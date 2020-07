NBA v Disneyho bublině. Videohry, rybaření i přísná opatření. Tak žijí hvězdy NBA na Floridě

Orlando/Praha Ostrostřelec New Orleansu J. J. Redick o víkendu napsal přes sociální sítě fanouškům, že vypije na ex plechovku piva, pokud bude mít 10 tisíc reakcí na Twitteru. Ti se toho chytili a Redick se svou schopností vypít pivo na ex musel pochlubit – udělal to po jednom z tréninků v nafukovacím bazénku i přes protesty prezidenta klubu Davida Griffina. „Nečekal jsem, že budu mít deset tisíc retweetů takhle rychle, ale fanoušci NBA na sociálních sítích nikdy nezklamou,“ smál se Redick.

Kvůli poslíčkovi s jídlem musí do karantény. Basketbalista Holmes si oddálil přípravy na NBA Jde jen o jeden z mnoha příběhů za prvních pár dnů z „bubliny“ NBA ve Walt Disney World Resortu v Orlandu na Floridě, kde je ubytováno 22 týmů NBA, aby dohrály ligový ročník 2019/20, který byl kvůli koronaviru přerušen 11. března. Do areálu je až na pár vyvolených členů médií vstup zakázán, sociální sítě hráčů však poskytují okénko do života sportovních hvězd. Vítejte na letním táboře pro basketbalové milionáře.

„Když jsem vyrůstal, hráli jsme turnaje AAU. Začínaly na jaře a probíhaly přes celé léto, pak jsme se rozjeli každý domů a na jaře se zase sešli. Hodně mi to tu připomíná,“ vzpomíná křídelník Los Angeles Lakers LeBron James na turnaje v rámci střední školy, v nichž se míchali hráči z celých Spojených států. Jeden z nejlepších basketbalistů současnosti LeBron James. Prsten je hlídá Někteří hráči využili volna mezi tréninky a vyrazili rybařit na jedno z umělých jezírek v areálu. Zaměstnanci resortu předtím přemístili krokodýly, kteří se v těchto prostorech běžně pohybují, do zoo, a vysadili tam navíc množství ryb pro zábavu basketbalistů. Australan ve službách Philadelphie Ben Simmons se chtěl na Instagramu pochlubit úlovkem v podobě okouna, ten mu však spadl z háčku a hráč si vysloužil posměch fanoušků. Zato vyhlášení rybáři v dresu jednoho z favoritů na titul, Los Angeles Clippers, Montrezl Harrell a Paul George se pochlubili parádními úlovky.

JaVale McGee z Lakers si dovezl jízdní kolo, trenér obhájců titulu z Toronta Nick Nurse zase pózoval s kytarou. U více než poloviny hráčů nechybí ve vybavení golfové hole, pro tento sport je letní Florida ideální. Naplno se ukázali také milovníci videoher, když spousta hráčů vystupovala z týmových autobusů s monitory a herními ovladači v náručí. „Hrajeme videohry s ostatními spoluhráči i protihráči. Skoro každý si přivezl konzole, tak se můžeme zabavit alespoň takhle,“ potvrzuje hvězda Lakers Anthony Davis, který dokonce své virtuální výkony živě streamuje na sociální síti Twitch. Znám Youtuber Thybulle s fotoaparátem. A co teprve počínání opory Houstonu P. J. Tuckera, který si s sebou dovezl z domova 85palcový televizor. „Hotelový pokoj je můj domov po následující tři měsíce, tak se tu chci cítit pohodlně,“ opáčil.

Po příjezdu absolvovali všichni hráči povinnou třídenní karanténu v hotelovém pokoji, který nesměli opustit, od té doby pro ně NBA připravila několik atrakcí včetně privátních koncertů či návštěvy atrakcí v Disneylandu, jež jsou nyní uzavřeny pro veřejnost. Při pohybu po komplexu mají hráči na ruce prsten, který monitoruje jejich životní funkce a zároveň kontroluje, aby mezi sebou dodržovali bezpečnou vzdálenost dvou metrů. Nechyběl ani Chris Paul. „Je dobře, že už můžeme ven, ale nemáme si na co stěžovat. Nenarodil jsem se se stříbrnou lžičkou v ústech. Hotel je v pořádku, jídlo je v pořádku, všechno je v pořádku. Jsme tu, abychom hráli basketbal,“ opřel se mladík z Memphisu Ja Morant do kolegů, kteří kritizovali kvalitu hotelových pokojů a slabý výběr pokrmů.

Nespokojenost dvou hráčů došla až tak daleko, že si objednali dovoz jídla z místa mimo resort, a setkání s kurýrem jim vyneslo desetidenní karanténu navíc. „Porušovat příkazy můžeš, jenom když vaří máma. A já na Floridě nejsem, pane! Mám tě ráda,“ vzkázala jednomu z provinilců, Richaunu Holmesovi ze Sacramenta, přes Twitter jeho máma. Úsměvy na tréninku Všech dvaadvacet účastnických týmů už absolvuje společné tréninky a připravuje se na osm zbývajících zápasů základní části, které mají začít 30. července, následné play off a finále, jež by mělo vrcholit v polovině října. Podle aktuálních zpráv jsou v „bublině“ dvě osoby nakažené koronavirem, které byly izolovány. Že si už účastníci postupně zvykají, ukazují například první tréninková videa, na kterých jsou hráči bez roušek a nešetří úsměvy. Příprava se odbývá v konferenčních sálech a dalších společenských prostorách, jež se proměnily na tréninkové haly. „Aspoň tam se konečně cítíme trochu normálně. Sundáte si roušku a vystřelíte na koš, což ve všech vzbuzuje příjemné pocity,“ pochvaluje si trenér Philadelphie Brett Brown.

Také práce médií je jiná. Po trénincích se vybraní hráči a trenéři postaví před kameru a absolvují rozhovor přes videokonferenci. „Opravdu to není běžná rutina, ale zabydlujeme se. Otevřeli nám v rámci komplexu i nějaké restaurace, ve kterých můžeme jíst na vzduchu. I tak ale hodně času trávím na pokoji,“ dodává trenér Miami Eric Spoelstra. Lovu se zúčastnil i Delon Wright. Přiblížit dění v „bublině“ se snaží i mnozí hráči, kteří ve volných chvílích stříhají z telefonu natočená videa do kompilací. Ty se pak objevují na sociálních sítích pod trefným označením „NBA Bubble Life“.

Ještě to bude pár dnů trvat, než se slavná soutěž opět rozjede, a tak mohou basketbalové hvězdy bavit fanoušky aspoň takto.