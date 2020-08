NBA zná první postupující do 2. kola play-off. Toronto přejelo Brooklyn, Boston vyřadil Philadelphii

New York Prvními postupujícími z 1. kola play off basketbalové NBA jsou Toronto a Boston, které se utkají o postup do finále Východní konference. Kanadský tým vyřadil v nejkratším možném čase Brooklyn, když naposledy obhájci titulu zvítězili 150:122. Také Celtics ovládli svou sérii 4:0 na zápasy, v neděli zdolali Philadelphii 110:106.

Luka Dončič dotáhl unikátním triple doublem Dallas k výhře nad Los Angeles Clippers 135:133 po prodloužení a Mavericks srovnali s favority krok na 2:2 na zápasy. Jedno vítězství dělí od postupu Utah, který si poradil s Denverem 129:127.

Toronto si připsalo další pohodlné vítězství, ale přišlo o ústředního rozehrávače Kyla Lowryho, který odstoupil z utkání kvůli poraněnému levému kotníku už v první části. Nejlepším střelcem úřadujících šampionů byl s 29 body náhradník Norman Powell, 27 body a 15 doskoky přispěl k výhře další střídající hráč Serge Ibaka. V počtu bodů si oba vylepšili osobní rekordy ve vyřazovacích bojích. Raptors se mohli spolehnout také na Pascala Siakama, autora 20 bodů a 10 asistencí. Z dalších tří dvouciferných střelců byli dva opět hráči z lavičky. Nets táhl s 35 body Caris LeVert, 13 bodů dal Tyler Johnson. Bostonská defenziva zase jednou slavila úspěch, zatímco 76ers třetí rok po sobě nepřešli přes první kolo. Kemba Walker pomohl Celtics 32 body. „Kvůli tomuhle jsem před sezonou přicházel. Proto tady jsem,“ řekl Walker, který v předchozích dvou pokusech ani jednou postup z 1. kola nezažil. Jeho spoluhráč Jayson Tatum přidal 28 bodů a osobní maximum 15 doskoků. Na druhé straně zaznamenal 30 bodů a 10 doskoků kamerunský pivot Joel Embiid, Tobias Harris dal 20 bodů. Orlando - 1. kolo play off NBA: Východní konference - 4. zápasy: Brooklyn - Toronto 122:150 (konečný stav série 0:4), Philadelphia - Boston 106:110 (konečný stav série 0:4). Západní konference - 4 zápasy: Utah - Denver 129:127 (stav série 3:1) Dallas - LA Clippers 135:133 po prodl. (stav série 2:2). Další obdivuhodný výkon předvedl v dresu Dallasu Dončič. Hlavně díky němu Mavericks smazali ztrátu až 21 bodů a vyhráli v prodloužení nad Los Angeles Clippers 135:133. Jednadvacetiletý Slovinec i s poraněným kotníkem zařídil 43 bodů, 17 doskoků a 13 asistencí, navíc byl autorem vítězné střely zápasu. Zbývaly necelé čtyři sekundy do konce nastavované pětiminutovky a Clippers měli o bod více. Vyhozený míč putoval do rukou Dončiče, který se svého strážce Reggieho Jacksona zbavil krokem zpátky ještě dál za trojku, vypálil a míč s klaksonem propadl obroučkou. Díky tomu se nejlepší nováček loňské szeony stal nejmladším hráčem v historii, který takovým stylem rozhodl utkání play off. „Jeden z nejlepších pocitů, co jsem kdy na hřišti zažil,“ řekl na tiskové konferenci po zápase, v němž zaznamenal druhý triple double za sebou. „Víme, že tenhle kluk má smysl pro dramatičnost. Pro tyhle momenty žije,“ uvedl trenér Rick Carlisle. V barvách Clippers dal 36 bodů náhradník Lou Williams, 32 bodů a devět doskoků posbíral Kawhi Leonard. Mečbol Utahu vystřílel v sérii s Denverem Donovan Mitchell, který se blýskl 51 body a sedmi asistencemi. Mike Conley dal 26 bodů a náhradník Jordan Clarkson 24 bodů. Nuggets nebylo nic platných 50 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí Jamala Murrayho. Nikola Jokič se zastavil na 29 bodech.