Padesátka za čtvrtinu a Atlanta slaví výhru nad Chicagem, přispěl i Krejčí

Střeleckým tahounem Atlanty byl Jalen Johnson, jenž k osobnímu maximu 30 bodů přidal 15 doskoků a čtyři přihrávky. S 27 body a 13 asistencemi mu sekundoval Trae Young, 25 bodů přidal z lavičky De’Andre Hunter. Hawks proměnili 32 z 34 trestných hodů, Bulls jich stříleli jen šest.

Chicago mohl těšit aspoň fakt, že odehrálo 31. duel za sebou, v němž nastřílelo minimálně 10 trojek, což je klubový rekord. Tentokrát jich Bulls trefili 22 ze 43 pokusů. O sedm z nich, celkem 37 bodů a sedm asistencí, se postaral Zach LaVine, 26 bodů nastřílel rozehrávač Jevon Carter a 23 střelec Coby White.

Nejlepším střelcem dne byl Shai Gilgeous-Alexander. Lídr nejlepšího celku Západní konference Oklahoma City nastřádal 45 bodů, osm finálních přihrávek a sedm doskočených míčů a výrazně pomohl k triumfu 120:114 v Indianě. Hvězdný rozehrávač trefil 15 z 22 střel a všech 11 trestných hodů.

Pacers ještě v poločase vedli o osm bodů a celkem až o 15, přesto se radovali Thunder: pod devátý triumf v řadě se kromě Gilgeouse-Alexandera, pro něhož šlo o střelecké maximum, podepsal 20 body Jalen Williams. O double double za 11 bodů a 13 doskočených míčů se postaral Isaiah Hartenstein.

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City střílí přes bránícího Bennedicta Mathurina z Indiany.

„Každý z hráčů dnes zahrál dobře ve chvíli, kdy jsme to proti rozjetému soupeři potřebovali. Ovšem to, co předvedl Shai, bylo mistrovské dílo. Celý zápas řídil ve svém tempu a měl nad ním naprostou kontrolu,“ chválil kanadského lídra trenér Mark Daigneault. Pacers nestačilo 23 bodů Andrewa Nembharda.

Ačkoli Sacramento vedlo na domácí palubovce nad Detroitem až o 19 bodů, nestačilo mu to. Pistons prohrávali tři sekundy před koncem o tři body, pak se však u těžké trojky z rohu nechal faulovat Jaden Ivey. Nejen že střelu proměnil, ale trefil i následující šestku a Kings bez oddechového času už nezareagovali.

Hrdinou duelu byl Ivey s 19 body, ale statisticky nejvíc byl vidět jeho parťák Cade Cunningham s 33 body a 10 asistencemi. Dalších 22 bodů nastřádal Malik Beasley. Na straně poražených, již odehráli duel bez Domantase Sabonise, nastřílel 26 bodů De’Aaron Fox, 20 bodů pak zaznamenal Trey Lyles.

Podobné drama se odehrálo v Portlandu, kde sice 14 sekund před koncem Lauri Markkanen proměnil trojku na 120:120, ale Jazz to nebylo nic platné. Těžkou střelu z otočky totiž s klaksonem trefil Scoot Henderson a rozhodl o výhře Blazers 122:120.

Klubový rekord 155 bodů nastříleli při výhře nad Torontem hráči Memphisu. Nejvíc skórující celek NBA jen za první půli nasbíral 78 bodů a radoval se z vítězství 155:126. Osm dvouciferných střelců vedli Jaren Jackson Jr. s 21 body a 11 doskoky či Zach Edey s 21 body a 16 doskoky, soupeře s 27 body R. J. Barrett.

Dončič bude chybět minimálně měsíc

Luka Dončič bude Dallasu chybět minimálně měsíc, po němž lékaři stav jeho zraněného lýtka vyhodnotí. Uvedla to americká televizní stanice ESPN.

Pětadvacetiletý Dončič si natáhl lýtkový sval během druhé čtvrtiny středečního zápasu proti Minnesotě, který Mavericks doma prohráli 99:105. Do druhé půle už Slovinec nenastoupil a podle ESPN opustil halu o berlích.

Dončič už v této sezoně kvůli různým zdravotním problémům vynechal osm utkání. Z 22 odehraných zápasů má průměr 28,1 bodu a je šestý v tabulce střelců. Dallas figuruje s bilancí 19 výher a 11 porážek na čtvrtém místě Západní konference a čtyřzápasovou sérii na hřištích soupeřů zahájí dnes ve Phoenixu.