Nečekaný útěk ke konkurenci? Ferrari zjišťuje situaci okolo Hamiltona, Vettelovi končí za rok smlouva

Maranello Zástupci Ferrari přiznávají, že vedli rozhovory s aktuálním mistrem světa Lewisem Hamiltonem o příchodu do italské stáje, kterému v příštím roce končí smlouva v Mercedesu. "Pokoušíme se zjišťovat možnosti okolo angažmá Lewise a uvidíme, kdy pro nás bude nejvhodnější mu oficiální nabídku podat," připustil výkonný ředitel Louis Carey Camilleri.

Výkonný ředitel Ferrari Louis Carey Camilleri potvrdil, že Lewis Hamilton vedl rozhovor s generálním ředitelem Johnem Elkannem na společenské akci, na které měli podle jeho slov oba společné přátelé.

„Zatím je to předčasné, každopádně se pokoušíme zjišťovat možnosti okolo angažmá Lewise a uvidíme, kdy pro nás bude nejvhodnější mu oficiální nabídku podat,“ potvrdil Camilleri.

Hamilton, kterému bude v lednu 35 let, bude v příští sezoně cílit na rekordní sedmý titul, čímž by vyrovnal legendu F1 Michaela Schumachera. Otázkou však bude, jak se zachová na konci ročníku 2020.

Lewis Hamilton slaví šestý tiul

Jednak mu vyprší štědrý kontrakt u Mercedesu, jednak se promění i sama F1. Minulý pátek totiž šéfové šampionátu zveřejnili nová pravidla, která začnou platit od roku 2021 a v obecném duchu se dají sesumírovat do krátkého sdělení. F1 se sice zpomalí, zároveň se promění a rozpočtový strop sváže ruce bohatým stájím, které by tak měly přijít o náskok před „zbytkem světa“.

„Počkám jak se vyvine situace okolo Toto Wolffa. Je pro mě důležité, aby zůstal v týmu,“ reflektuje britský pilot na spekulace o možné kandidatuře Wolffa na funkci ředitele F1 v roce 2021.

Tato úvaha se však posledních dnech stává méně pravděpodobnou. Zástupci Ferrari řekli, že pomocí svého veta budou případně blokovat jakékoliv kroky Wollfa do čela F1 kvůli střetu zájmů.

„Nebylo by dobré, aby Wolff nakonec vedl F1, zbytek paddocku by to nebral příliš pozitivně,“ říká otevřeně Camilleri.

Náhrada za Vettela?

Pokud by se Hamilton skutečně připojil k Ferrari v roce 2021, bylo by téměř jisté, že by byl jeho týmovým kolegou Charles Leclerc, Sebastianovi Vettelovi totiž končí smlouva na konci příští sezony.

„Charles má spoustu talentu, v tomto ročníku nás velmi příjemně překvapil. Je na něm vidět chuť přesvědčit ostatní o tom, že jezdí výborně,“ hodnotí Camilleri.



Německý pilot sice sezonu začínal jako týmová jednička, Leclerc ale Vettela v konečném pořadí nakonec předběhl o 24 bodů.

Jejich vzájemná rivalita vedla k mnoha incidentům na trati, které vyvrcholily vzájemnou kolizí při Velké ceně Brazílie. Ke srážce mezi Sebastianem Vettelem a Charlesem Leclercem došlo v závěru závodu na okruhu Interlagos poté, co Leclerc předjel Vettela. Čtyřnásobný mistr světa se pokusil na rovince vrátit na čtvrté místo, ale mezi oběma vozy došlo ke kontaktu a pro oba závod skončil.



„Musíme si vyjasnit, co je hloupé a co ne, kde je hranice, kterou už nesmíme překročit. Jejich srážka byla noční můrou, ovzduší se však už vyčistilo. Někdy potřebujete krizi, která znamená návrat k tvrdé práci,“ tvrdí šéf týmu z Maranella Mattia Binotto.

Bude stát Vettela rivalita s Leclercem místo ve Ferrari?