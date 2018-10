‚Nechte Semenyaovou závodit,’ zní od lidskoprávních odborníků z OSN

ŽENEVA/PRAHA Mezinárodní atletická federace letos v dubnu vymezila nové upřesnění klasifikace ženství ve svém sportovním odvětví. Především jde o upravenou hranici množství testosteronu v těle závodnic. Podle něj se od listopadu nebude moci postavit na start například nejsledovanější atletka současnosti Caster Semenyaová.

Na popud těchto změn napsala trojice odborníků na lidská práva z Organizace spojených národů (OSN) dopis šéfovi světové atletiky (IAAF) Sebastianu Coeovi.

„Ženy, které se nehodí do kulturně koncipovaných představ o ženskosti, jsou zvláště ohroženy diskriminací, násilím a kriminalizací.“ Nejen to stojí v dopise, zaslaném na adresu IAAF.

Tento dokument z OSN je velkou podporou Semenyaové, která se snaží zvrátit dubnové pravidlo u Mezinárodní sportovní arbitráže ve švýcarském Lausanne. Sama jihoafrická atletka považuje novou úpravu za „diskriminační, nesmyslnou a neoprávněnou“.

Nové pravidlo IAAF se zaměřuje na intersexuální atletky. Tedy závodnice, které mají navenek genitálie jednoho pohlaví, ale jejich vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. To způsobuje neobvykle vysoké hodnoty testosteronu.

Federace vztáhla změněné předpisy jen na běžkyně závodící na tratích mezi 400 metry a jednou mílí, které mají úroveň testosteronu 5 nmol/l a vyšší. Ty si nově budou muset uměle snižovat hodnoty testosteronu pod uvedenou hodnotu. Pokud to neudělají, musí přejít do mužských kategorií.

Atletická federace své rozhodnutí dokládá vědeckou analýzou vypracovanou na základě zkoumání vzorků 1332 atletek, z níž vyplývá, že přirozeně zvýšená hodnota testosteronu znamená výhodu od 1,8 po 4,5 procenta ve srovnání s atletkami s běžnými ženskými dispozicemi.

Nové nařízení, které vejde v platnost od 1. listopadu, způsobilo velkou kontroverzi, protože se dotýká i sedmadvacetileté Semenyaové, dvojnásobné olympijské vítězky a trojnásobné světové šampionky v běhu na 800 metrů. Ta tedy nyní nebude smět závodit, dokud nezačne brát léky snižující její hladinu testosteronu.

IAAF sice zdůrazňovala, že toto opatření není zavedeno jen kvůli ní, nicméně jihoafrická běžkyně je jedinou atletkou na nejvyšší úrovni, kterou pravidlo postihne.

Bez ohledu na vědecké argumenty se valí na mezinárodní atletiku kritika. Nyní dorazila i z Ženevy, kde sídlí kancelář vysokého komisaře pro lidská práva OSN.

Desetistránkový dokument vypracoval trojčlenný tým: zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví Dainius Puras, zvláštní zpravodaj o mučení ajiném krutém, nelidském nebo ponižujícím zacházení nebo trestech Nils Melzer avrchní zpravodajka pracovní skupiny pro problematiku diskriminace žen v záležitostech práva a praxe Ivana Radačičová.

V rozsáhlém dopise tito odborníci varují šéfa atletiky Coea, že uplatňování zákazu pro ženské atletky po vzoru Semenyaové by mohlo „vystavit tyto ženy riziku následků, které dalece přesahují neschopnost soutěžit“.

„Nové předpisy jen posilují negativní stereotypy a stigma, že ženy v dané kategorii nejsou ženy – a musí být tím pádem „zafixovány“ prostřednictvím zbytečné léčby s vedlejšími dopady na jejich zdraví,“ píší autoři zprávy.

Na celou kauzu ohledně zpřísněných pravidel reagovala americká firma Nike novou reklamou, ve které hraje hlavní roli právě Semenyaová. Nikde není ani zmínka o IAAF či pravidlech, ale není pochyb, že je federaci určena.



Atletka se zde ptá: „Nebylo by jednodušší, pokud bych nebyla tak rychlá? Kdybych přestala vyhrávat? Bylo by vám lépe, pokud bych byla méně hrdá? Měla bych přestat pilně pracovat? Nebo měla jsem si dokonce vybrat jiný sport? Či přestat po svých prvních krůčcích?“



Odpovídá si sama: „Bylo by to špatně. Protože jsem narodila k tomu, abych to dokázala.“