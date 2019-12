Nejbizarnější situace ve sportovním roku 2019. Hráč dostal jako ocenění Kalašnikov, kazašská hymna pro Čechy

Praha Rok 2019 se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Server Lidovky.cz vybral nejpodivnější situace, které se napříč sporty staly během uplynulého roku.

Velmi netradiční cenu za nejlepšího hráče utkání dostal hokejista Savely Kononov. Brankář ruského Izhstalu dostal za odměnu útočnou pušku AK-47 známou jako Kalašnikov. „Můžu si zkusit vystřelit? Pokud budeme hrát špatně, budeme z něho stříleni,“ žertoval po předání Kononov.

minor league Russian hockey team, Izhstal Izhevsk, awards the player of the game with an AK47. probably the most russian thing i have ever seen.  pic.twitter.com/c1ScuhKkOB