Nejen Vémola. Je to náš nejdražší turnaj, říká spolumajitel Oktagonu. Pešta doufá v rychlý konec

Praha Hlavním soubojem středečního večera smíšených bojových umění Oktagon 20 je titulová bitva ve střední váze mezi Karlosem Vémolou a Alexem Lohorém z Francie. Ale to nebude všechno. Pořádající organizace slibuje v Brně nejkvalitnější a nejdražší turnaj ve své historii a vrchol letošního roku na české MMA scéně.

„Je to nejdražší turnaj, který jsme kdy dali dohromady, s historicky nejlepší startovkou, jakou jsme kdy postavili. Alespoň, co se papíru týká. V oktagonu to může dopadnout jinak,“ řekl spolumajitel organizace Oktagon Ondřej Novotný při úterním vážení zápasníků.

„Velkým úspěchem je, že máme plnou kartu a nemuseli jsme nic měnit. Všichni bojovníci úspěšně prošli testy (na koronavirus),“ pochvaloval si.

Hlavním zápasem večera, který se opět uskuteční v Brně bez přítomnosti diváků za přísných hygienických podmínek, bude souboj Vémoly a Lohorém. Oba bijci dohromady získali jedenáct titulů různých organizací - český bojovník šest, v Anglii žijící Francouz pět. Podle sázkových kanceláří je favoritem Vémola, Lohoré ale věří, že jej porazí.

„Jsem skutečný bojovník. Přírodní. Žádné proteiny. Jen bojuji, trénuji, bojuji. Ukončím ho,“ řekl Lohoré sebevědomě. Do slovní „přestřelky“ s Vémolou se pustil hned na vážení, kde se poprvé osobně potkali. „Říkal, že je skutečný. Prý bojuje celý život. Co si myslí, že dělám já? Hraju kuličky? Myslí si, že přijede sem a sebere mi titul? Oktagon, to je můj domov! Jen mluví. Zítra uvidí,“ varoval Vémola.

V brněnské Zoner Bobyhall se představí i další český MMA zápasník se zkušenostmi z elitní organizace UFC Viktor Pešta, který se utká s Ildemarem Alcantarou z Brazílie, jenž také v UFC bojoval.



Peštu čeká první zápas po více než roce od porážky s Michalem Martínkem, který mu navíc zlomil čelist. Poprvé v kariéře bude zápasit v polotěžké váhové kategorii.

„Udělat váhu bylo nakonec lehčí, než jsem očekával. Bylo to nepříjemné, to je jasné. Vše ale šlo podle plánu a i teď se cítím dobře,“ řekl Pešta.

„Za přesčasy mě neplatí, jak říká pan Vémola. Čím dříve bude konec, tím lépe. Ale nebráním se i delšímu zápasu, získáte třeba větší zkušenosti, než když tam něco padne v první minutě. Věřím ale, že konec bude ve druhém kole,“ zadoufal Pešta.