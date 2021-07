Nejmenovaný člen realizačního týmu české výpravy měl po příletu do Tokia pozitivní test na koronavirus

Tokio Nejmenovaný člen realizačního týmu české výpravy měl po příletu do dějiště olympijských her v Tokiu pozitivní test na covid-19. Český olympijský výbor to oznámil v tiskové zprávě. Pozitivní test měl jeden z pasažérů pátečního charterového letu z Prahy.

Výsledek antigenního kontrolního testu na letišti potvrdila i následná analýza PCR. „Bohužel se nám ani přes veškerá opatření, která k současné době patří, tato situace nevyhnula. Každopádně všichni ostatní členové týmu měli negativní testy a všichni sportovci jsou v pořádku v olympijské vesnici,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Člen týmu s pozitivním nálezem je momentálně v izolaci, stejně jako několik možných blízkých kontaktů z letadla. „Jak teď bude v jejich případě vše probíhat dál, to intenzivně řešíme,“ řekl Doktor, který je zároveň sportovním ředitelem ČOV.