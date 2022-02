Největší favoriti olympiády v Číně. Znáte je všechny?

Většina z těch, se kterými se počítalo jako s hlavními postavami her, za sebou příliš vydařené období ale nemá...

Mikaela Shiffrinová

(USA, 26 let, sjezdové lyžování)

Před čtyřmi lety bral tento supertalent z Vailu v Coloradu „jen“ dvě medaile, když zvítězil v obřím slalomu (zlato) a v kombinaci (stříbro). Jistě, není to špatný počin, vůbec ne, ale přece jen... šestinásobná mistryně světa a vítězka 73 závodů Světového poháru chtěla daleko více.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová po triumfu v obřím slalomu v Courchevelu.

Náladu si může spravit nyní v Pekingu, byť letos na svazích nedominuje, dlužno dodat, že letos ji potkala desetidenní covidová karanténa, a hlavně hvězda sjezdovek pořád smutní po svém otci, který ji náhle zemřel před dvěma lety. „Ještě jsem ani zdaleka neskončila se smutkem. Ale cítím, že se mi vrací někdejší jiskra a motivace a na svahu jsem zase sama sebou,“ říká dáma, která plánuje v Pekingu startovat minimálně ve čtyřech disciplínách. Ve všech může útočit na cenný kov.

Juzuru Hanju

(Japonsko, 27 let, krasobruslení)

Juzuru Hanju na japonském šampionátu v Saitamě.

Japonský tanečník na bruslích za sebou sice nemá ideální předolympijskou sezonu, vždyť se na podzim nezúčastnil ani jedné Grand Prix. Jenže v prosinci opanoval suverénně japonský šampionát, na kterém předvedl i čtverného axela, byť s doskokem na obě nohy. To vše poté, co od dubna dával dohromady potrhané vazy v kotníku.

Pouze dva krasobruslaři získali dosud tři olympijská zlata v řadě – Švéd Gillis Grafström a slavná Norka Sonja Henie. Přidá se do této společnosti Hanju, dle mnohých možná vůbec nejlepší krasobruslař historie?

Sofia Goggiaová

(Itálie, 29 let, sjezdové lyžování)

Sofia Goggiaová v cíli superobřího slalomu ve Val D'Isere.

Velká kamarádka Ester Ledecké hraje o čas. Je to deset dní, co hvězdná Italka odnesla pád v superobřím slalomu na Světovém poháru v Cortině frakturou v holeni a poraněnými vazy. Přesto vyhlásila, že do Pekingu odjede, má ještě relativně „čas“, její disciplíny startují až ve druhé polovině her, přesto stále není jasné, zda do čínské metropole odletí. A pokud ano, tak v jaké formě.

„Momentálně musíme stihnout tříměsíční práci v pěti dnech, věnuje se různým cvičením od rána od osmi do sedmi do večera každý den, to jen, abyste měli představu o její vůli. Každý den se posouvá,“ hlásí z Itálie její trenér Flavio Di Giorgio. Pokud do dějiště olympiády vyrazí, tak na začátku příštího týdne. Z Pchjongčchangu obhajuje vítězka 17 závodů Světového poháru a zlato ze sjezdu.

Johannes Thingnes Bö

(Norsko, 29 let, biatlon)

Rakouský sdruženář Johannes Lamparter se raduje z triumfu v Klingenthalu.

Norský král posledních tří sezon Světového poháru měl v Pekingu na vrcholu své výkonnosti zářit a útočit klidně na čtyři, pět zlatých medailí. Jenže severský stroj na vítězství, který dokázal sesadit z trůnu legendárního Francouze Martina Fourcada, se letos trápí. Opravdu hodně trápí.

„Takhle špatně jsem závodil naposledy před deseti lety. Nedovedu si to vysvětlit, nevím, jak to zvrátit, nevím, co mám dělat, asi musím čekat na zázrak,“ zaznělo od sedmého muže Světového poháru aktuální sezony před odletem do Pekingu.

Zastírací manévr, nebo budeme od víkendu sledovat v olympijském biatlonovém areálu zrod nového krále a trápení olympijského šampiona z posledních her a celkem dvanáctinásobného mistra světa?

Eileen Gu

(Čína, 18 let, akrobatické lyžování)

Žádný akrobatický lyžař nebo lyžařka ještě nikdy nezískal tři medaile na jednom světovém šampionátu. Až do toho posledního, kde mezi ženami vládla v americkém San Francisku narozená Eileen Gu, která má čínskou maminku. Navíc mladý talent, který zvládá stejně dobře slopestyle, U-rampu i big air, opanoval v těchto třech disciplínách také Světový pohár. Opět se stala historickou premiantkou.

Číňanka Eileen Gu.

A ve chvíli, kdy se Gu rozhodla vzdát se amerického občanství, aby mohla reprezentovat rodnou zem své maminky (Čína nedovoluje dvojí občanství), pořadatelská země získala do svých řad pořádnou posilu.

„Čínu dobře znám. Vím, jak odhodlaní umí tamní lidé být, a vím, že i díky zimním hrám v Pekingu se mohou zapsat do historie. Chtěla jsem podpořit změnu a ukázat čínským klukům a holkám, že existuje nějaké akrobatické lyžování a že je to krásný sport. Mým cílem je hlavně inspirovat a pobavit. Dnes dostávám tolik zpráv od dětí z Číny, ke kterým se moje poselství dostalo. Píšou, že jsem pro ně důvod, proč samy začaly lyžovat, a to mě těší. Sama vím, jak sport dokáže proměnit lidský život k lepšímu,“ pronesla před pár týdny pro stránky Red Bullu.

Francesco Friedrich

(Německo, 31 let, boby)

Němci Francesco Friedrich (vpravo) a Alexander Schüller pózují s pohárem po vítězství Altenbergu.

Asi žádný olympijský sport nemá v současnosti tak výrazného krále, dobyvatele medailí. Na posledních čtyřech mistrovstvích světa a předchozí olympiádě bral deset zlatých medailí, když vládne dvojbobům, tak i čtyřbobům.

K tomu opanoval třináct z posledních čtrnácti Světových pohárů, z posledních 43 závodů chyběl na prvních dvou místech pouze dvakrát. Čísla opravdu nejsou vždycky vše, ale v tomto případě mluví jasně – bobové koryto má jasného favorita.