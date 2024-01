Nelly Kordová získala doma v Bradentonu devátý titul na LPGA

„Vypadá to, že to ráda dramatizuji a dělám zajímavé. Lepší pocit z vítězství než doma ani nemůže být. To byl den!“ uvedla Kordová podle agentury AP.

Kordová vedla od prvního kola a do neděle vstupovala s náskokem čtyř ran. V posledním kole ale zahrála třikrát bogey a jednou double bogey a v závěru ztrácela na Koovou tři údery. Eaglem na 17. jamce a birdie na osmnáctce si Kordová vynutila play off, v kterém Novozélanďanku porazila a odepřela jí druhé vítězství za sebou. Před týdnem Koová ovládla rovněž na Floridě Turnaj mistryň.

Nelly Kordová na Drive On Championship v Bradentonu

„Co nadělám? Daly jsme do toho všechno a skončilo to rozstřelem. Dělala jsem, co jsem mohla,“ uvedla Koová, jež má 20 výher na LPGA.