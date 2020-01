Nemá žádný systém, hrát pod ním nebudeme, vysvětluje Veltšmíd, proč florbalisté ignorují finského kouče

PRAHA V úterní nominaci finského trenéra české florbalové reprezentace Petriho Kettunena na kvalifikace na MS 200 se podle očekávání neobjevily největší hvězdy. Podle obránce Lukáše Veltšmída je to kvůli tomu, že pod finským koučem nehrají žádným systemém, kvůli čemuž se největší opory týmu z nominace omluvily.

Na konci ledna se čeští florbalisté zúčastní kvalifikace o postup na mistrovství světa.

Na soupisce však chybí téměř všechny dřívější opory, včetně kapitána Matěje Jendrišáka a většiny hráčů dvou nejlepších superligových klubů - Mladé Boleslavi a Vítkovic.

Vše začalo tím, že v prosinci oznámili konec v týmu všichno tři čeští asistenti trenéra Kettunena - Milana Fridrich, Lukáš Brus a Michal Rybka. Ty nahradili Kettunenovi krajani Akseli Ahtiainen a Karo Kuusari.

Podle dlouholetého reprezentačního obránce Lukáše Veltšmída proto odmítla pod Kettunenem hrát i většina reprezentačních opor.

„Trenér Petri Kettunen mi volal před vánočními svátky, představil mi realizační tým a zeptal se, co já. Tak jsem mu jen řekl, že to bude bez mé účasti,“ uvedl bek švýcarských Aligators Malans pro server florbal.cz.

„Důvodem jsou věci, které jsem mu psal do feedbacku po mistrovství světa. A popřáli jsme si hodně štěstí,“ dodal Veltšmíd.

Promluvit se rozhodl proto, že vedoucí reprezentačního úseku Václav Culka špatně zformuloval důvody absence opor v nominaci.

„Přečetl jsem si, že důvodem odmítnutí nominace jsou jména soupeřů v kvalifikaci nebo že někteří z nás by neradi trávili poměrně delší čas v Lotyšsku. To je nehorázná lež. Nechápu, jak to někdo může takhle napsat,“ upozornil na to, že se Češi v základní skupině utkají s neflorbalovými zeměmi z Lichtenštejnska, Španělska a Nizozemska.

Zklamaný kapitán české reprezentace Matěj Jendrišák

Vedle něj prý mají podobný názor na Kettunena i ostatní opory.



„Vím, že podobně se k tomu postavil i Matěj Jendrišák nebo kluci z Mladé Boleslavi a Vítkovic, ale za ně blíže mluvit nemohu. I když já to mám trochu jednodušší v tom, že nemám podepsanou reprezentační smlouvu,“ zdůraznil Veltšmíd.

Mrzí ho fakt, že až nyní našel odvahu. Od domácího MS v roce 2018 totiž odmítal Kettunenovy pozvánky kvůli údajným zraněním.

„Ano, moje poslední akce byla MS, potom jsem se už jen vymlouval na zranění. Mrzí mě to, ale nesouhlasím s celou práci, kterou trenér dělá. Za dva roky jsme nebyli schopni poskládat lajny, hráli jsme bez systému, improvizace na každém postu a kroku.“

„Můžu porovnat práci Radima Cepka (předchozí kouč reprezentace) a Peteho Kettunena. Co se týče systému, tak to jsou nebe a dudy. Za Cepka každý přesně věděl, co má dělat, jak založíme protiútok a další věci,“ dodal Veltšmíd.

Podle něj neměl Kettunen vůbec propracovanou taktiku.



„Za Peteho nám bylo oznámeno, hrajte po buzarech nebo loby. Možná jsem první a jediný, kdo to říká, možná si zavírám dveře do reprezentace do budoucna, ale už to dál nejde. Třeba dostanou odvahu i další.“

„Nevím, asi vyznávám jiný styl florbalu. Na nikoho se nezlobím, jen se neztotožňuji s tím, jak to v reprezentaci funguje. Tak to v životě bývá, že má někdo jiný názor,“ uzavřel Veltšmíd.