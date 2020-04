Němec zdolal z domova triatlonový závod Ironman, na pomoc potřebným se mu podařilo vybrat 5,5 milionu

Jan Frodeno je úspěšný německý triatlonista, jeho největším úspěchem je dozajisté zlato z olympiády z roku 2008, Na LOH 2012 skončil na šestém místě a na mistrovství světa v Ironmanu byl třetí v roce 2014.

Kvůli současné pandemii je osmatřicetiletý závodník nucený setrvat ve svém baráku ve španělské Gironě, kde se rozhodl pro husarský kousek-z domova pokořit závod Ironman a k tomu přispět na dobrou věc. 180 kilometrů na kole ujel Frodo na svém trenažéru, 42 kilometrů běhu zvládl na běžckém pásu a 3,8 kilometru plavání ve svém bazénu s protiproudem.

Konečný čas 8 hodin a 33 minut nebyl ale tím hlavním, nejen fanoušci německého závodníka totiž mohli jeho počin sledovat na internetu a k tomu přispívat na charitu.

On Saturday, Laureus Ambassador @janfrodeno completed his epic #TriAtHome 



Raising over €200,000 for #SportForGood & Girona-based healthcare workers fighting Covid-19 



And all with a bit of support from the #LaureusFamily & friends & family worldwide #MondayMotivation pic.twitter.com/cpU9dsobXp