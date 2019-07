Nepovedený vstup. Jablonec po komplikacích s dopravou padl v Arménii

Gjumri Fotbalisté Jablonce při vstupu do kvalifikace Evropské ligy prohráli v úvodním utkání 2. předkola na půdě Pjuniku Jerevan 1:2. Severočeši si zkomplikovali cestu za očekávaným postupem a v domácí odvetě příští týden budou muset dotahovat manko. V Gjumri, kde se utkání hrálo kvůli kolizi s vrcholícím evropským šampionátem devatenáctek v arménské metropoli, se v první půli dvakrát prosadil Artur Miranjan, po přestávce snížil Martin Doležal.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy v Gjumri: Pjunik Jerevan - FK Jablonec 2:1 (2:0) Branky: 6. a 30. Miranjan - 53. Doležal. Rozhodčí: San - Josipovič, Erni (všichni Švýc.). ŽK: Marku, Žestokov, Jedigarjan (všichni Pjunik). Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan (66. Alfred), Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (81. Galimov). Trenér: Tarchanov. Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Matoušek (86. Chramosta), Kratochvíl (90. Pilík), Jovovič (28. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Jablonec zažil ve středu velké komplikace cestou do Arménie. Původní ranní let byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši tak odcestovali až večer vládním speciálem. Noc strávili v Jerevanu a do dějiště utkání, 125 kilometrů vzdáleného Gjumri, se přesunuli až dnes.

Jablonec si v minulé sezoně poprvé v historii zahrál základní skupinu pohárů, do které se kvalifikoval přímo. Tentokrát by na cestě do hlavní fáze Evropské ligy musel přejít přes tři předkola. V případě postupu přes Pjunik by Severočeši v dalším předkole hráli s vítězem duelu mezi anglickým Wolverhamptonem a severoirským celkem Crusaders.

Soutěžní premiéru za Jablonec si odbyl uzdravený stoper Jugas. V brance pak překvapivě nastoupil místo Hrubého náhradní gólman Hanuš a už v šesté minutě inkasoval. Vardanjan se ve středu pole odpoutal od Kratochvíla, za vápnem přiťukl Miranjanovi a ten technickou střelou k tyči otevřel skóre.

Na Jablonci jako by se náročný přesun v kombinaci s dvouhodinovým časovým posunem a velkým vedrem v Arménii podepsal a v první půli domácím na polorozpadlém stadionu s kapacitou necelých tří tisíc míst nestačil.

Severočeši si v úvodním dějství vytvořili jen jednu větší šanci, ale Břečka v 27. minutě po rohu hlavou minul. Vzápětí musel po surovém faulu kvůli zranění kolena střídat hostující Jovovič.

O dvě minuty později přidal Pjunik, který v roce 2011 vypadl v 2. předkole Ligy mistrů s Plzní po vysokých prohrách 0:4 doma a 1:5 venku, druhý gól. Jablonecká obrana nechala zacentrovat Simonjana a nepokrytý Miranjan hlavičkou zvýšil.



Pjunik hned po pauze mohl přidat třetí gól, ale Jefimov těsně minul. Jinak ovšem český favorit v druhé půli přidal a v 53. minutě snížil. Acostův centr z rohu přizvedl Kratochvíl a Doležal na zadní tyči hlavou dotlačil míč do sítě.

Severočeši poté druhý celek uplynulé sezony arménské ligy, který nikdy nepřešel 3. předkolo pohárů, zatlačili, ale srovnat nedokázali. Kratochvíl pálil jen do středu branky a Acosta v 79. minutě ve velké šanci špatně zpracoval míč. Jablonec tak navázal na víkendovou porážku 0:2 na Spartě.