Neusser: Chceme podpořit kolektivní sporty. Proč bychom nemohli mít nejlepší vodní pólistky na světě?

„Je to moje dítě, na které jsem hrdý, musíme nyní společně hlavně zajistit, aby pokračoval nárůst financí do sportu i v dalších letech. Naším cílem je, se dostat do roku 2025 na jedno procento rozpočtu, což dělá při našich výpočtech zhruba 18,5 milionů korun (letos pracuje NSA se zhruba 11 miliony korun),“ zaznělo z Babišových úst těsně před jeho odjezdem.

Lidovky.cz: Jaká byla ta první stovka dní v čele NSA?

Co si budeme povídat, nějakou dobu trvalo, než jsem se seznámil s problémy, které sportovní prostředí má, jednotlivými předsedy i kluby, posléze i věcmi, které se týkají investic. Ale zároveň už jsme udělali konkrétní věci, které jsou hmatatelné. Třeba nová výzva na podporu aktivit v mateřských a základních školách nebo nastavení nové výzvy Regiony, kde jsou z mého pohledu pravidla férovější a transparentnější. Dále děláme prioritizaci sportu v programu reprezentace a to, co je z mého pohledu správný směr, je ženský kolektivní sport, který chceme dostat na olympijské hry.