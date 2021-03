Nevhodný příspěvek stál kreativního šéfa OH v Tokiu místo. Korpulentní umělkyni označil za prasátko

Tokio Nevhodné poznámky vůči ženám stály místo dalšího vrcholného představitele organizačního výboru olympijských her v Tokiu. Kreativní ředitel Hiroši Sasaki rezignoval krátce po té, co urazil populární japonskou umělkyni Naomi Watanabeovou. Šéf tvůrčí skupiny, která připravuje slavnostní zahájení a zakončení her, napsal do chatu, že by korpulentní umělkyně mohla dostat roli jako „Olympig“ (olympijské prasátko).

V dnešním prohlášení uznal, že to byla nemístná poznámka. „Upřímně se omlouvám jí a všem lidem, kterých se to dotklo," uvedl. Ženské téma je v organizačním výboru velmi citlivé. Kvůli výrokům znevažujícím ženy musel před měsícem odstoupit šéf organizačního výboru Joširo Mori. Ten řekl, že ženy v jeho týmu příliš mluví. Moriho nahradila Seiko Hašimotová, sedminásobná olympionička a dřívější japonská ministryně pro olympijské a paralympijské hry. Novou nadřízenou kreativní ředitel Sasaki ve středu v noci informoval o své rezignaci. „Nikdy se to nemělo stát. To jsem mu řekla," přiblížila Hašimotová vzájemný telefonní rozhovor. Sasakiho slova ji šokovala a jeho odstoupení považuje za důkaz, že rovnost pohlaví je pro organizační výbor prioritou. Zhruba čtyři měsíce před plánovaným začátkem OH teď musí najít nového tvůrce, aby nebyla ohrožena příprava ceremoniálů.