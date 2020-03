Nouzový stav komplikuje sportování. Co mohou a nemohou profesionálové, ale i hobíci?

PRAHA Pandemie koronaviru Covid-19 výrazně omezila pohyb a život v Česku, kde se vláda tvrdými opatřeními v posledních dnech snaží předejít většímu rozšíření nákazy. Vše se výrazně dotýká zábavního i sportovního průmyslu. Co je vlastně nyní povolené a možné?

Chaotické dny zažívá tuzemská sportovní scéna. Poté, co stát vyhlásil ve čtvrtek nouzový stav a omezení sportovních aktivit pro 30 osob a úplně pro veřejnost, mnozí řešili: můžeme chodit trénovat, či nemůžeme? A co když jsme členy nějakého oddílu?

Rady si mnohdy nevěděli ani trenéři, pro které je toto mnohdy jedinou možností obživy. Už během pátku vydal ČUS (Česká unie sportu) stanoviska, kde se snažil skrze právní rozbor najít odpovědi na základní otázky, tak aby zamezil zmatkům a také tomu, že někteří se museli domlouvat potají, aby snad nebyli vystaveni trestům a postihům.

Nedělní zpřísnění nařízení přineslo určité uklidnění a vyřešení situace. Ovšem nikoliv úplně.

Nejzásadnější informací budiž, že vláda usnesením č. 215 od 16. března 2020 od 00:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 zakázala veškeré sportovní akce na území ČR a veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity na území ČR s výjimkou individuálního pohybu (pohybu) v přírodě nebo parcích.

Zároveň platí, že vláda chce, aby lidé jezdili do práce, pokud mohou a pokud pracují ve vybraném resortu. V případě sportu to znamená, že výše popsané zákazy nedopadají na činnost profesionálních sportovců. Vlastní sportovní příprava těchto ale může probíhat výhradně v uzavřených sportovních zařízení.

Ve výkladu Národní sportovní agentury (NSA), které navazuje na to od ČUSu, je pak důrazné varování o tom, že obcházení statusu profesionálního sportovce (dlouhodobá sportovně výdělečná činnost) je považováno za protiprávní jednání se všemi důsledky z toho plynoucími.

Většina fotbalových klubů, které čekají na to, jak to bude dále vypadat s nejvyšší domácí soutěží, to vyřešila zatím individuálními plány. „Nebylo to složité rozhodnutí, pro nás je priorita, aby byli všichni zdraví. V dnešní době navíc můžeme mít neustálou kontrolu díky technologiím. Hráči mají individuální plány jim ušité na míru, každý večer se hlásí, abychom měli záznam, není složité to ohlídat,“ řekl na oficiálních stránkách Sparty její sportovní ředitel Tomáš Rosický.



V areálu tenisového klubu Sparty a také v protějším pražského Olympu se nařízeními řídí také. „Babiš říká, lidé, choďte do práce! Naši smluvní sportovci jsou zaměstnanci a chodí do práce. Jen hlídáme počet 30 osob v celém prostoru,“ řekla LN a Lidovky.cz běžkyně a také vedoucí sportovního úseku Olympu Bc. Lenka Masná.

„Všem je měřena teplota po vstupu do areálu před tréninkem. Postupně jsou rozdávány i roušky pro pohyb v areálu všem zaměstnancům. V jakékoliv budově nesmí být více jak třicet osob, platí to také pro naše rehabilitační centrum. Hodně sportovců využívá možnost trénování v lesích,“ přidává Masná. Olymp mimo jiné sousedí s oblíbeným parkem Stromovka.

Všichni sportovci i lidé kolem tohoto odvětví se ale shodují, že situace není ideální, zvláště kvůli omezení pro hobíky, kteří status profesionála nemají a kterých je většina, stejně jako pro děti. Pokud tedy nejsou vedeni v nějakém z klubů, kde mohou trénovat individuálně a v krytých sportovištích…