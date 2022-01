Djokovič měl v prosinci covid, proto dostal výjimku, tvrdí jeho právníci. Srb nyní čeká v hotelu na verdikt

Pozitivní PCR test ze 16. prosince 2021. To je podle právníků Novaka Djokoviče důvod, díky kterému první tenista světa obdržel od pořadatelů Australian Open výjimku z povinného očkování proti covidu. Jenže po příletu do Melbourne úřady shledaly jeho povolení neplatným a odepřely vstup do země. Srb tak nyní v karanténním hotelu vyčkává na pondělní verdikt soudu.