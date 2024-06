Djokovič prý bude hrát Wimbledon jen když bude cítit, že má šanci uspět

„Nepřijel jsem do Wimbledonu odehrát jen pár kol. Pokud budu vědět, že mohu hrát skoro na své maximum, nebo na úplné maximum, tak budu hrát. A pokud ne, dám šanci někomu jinému,“ uvedl Djokovič.

Sedmatřicetiletý rodák z Bělehradu si poranil pravé koleno v osmifinále Roland Garros proti Argentinci Franciscu Cerúndolovi. Následně z turnaje, kde obhajoval titul, odstoupil a absolvoval operaci menisku.

„Rehabilitace pokračuje každý den správným směrem a je to zase o pár procent lepší a lepší. To je něco, co mi dodává naději a povzbuzuje mě, abych pokračoval. Beru věci postupně. Ještě netlačím na sto procent, ale věřím, že to v příštích dnech přijde,“ podotkl Djokovič.

Srbský tenista, který v sezoně čeká na první titul, může uspět ve Wimbledonu poosmé. Cílí také na rekordní 25. grandslamový triumf, díky němuž by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Australankou Margaret Courtovou. Vloni vyhrál tři grandslamy, neuspěl právě jen ve Wimbledonu, kde ho ve finále porazil Španěl Carlos Alcaraz.