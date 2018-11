Novodobí gladiátoři. MMA v Česku nebývalé roste, dvakrát vyprodá O2 Arenu!

HLAVNÍ ČESKÉ ORGANIZACE MMA Oktagon MMA

Organizace vznikla v roce 2016 společně s reality show Oktagon Výzva.

Letos už fanoušci sledují třetí sérii této show, její finále je pak naplánované na galavečer Oktagon 10 do pražské O2 Areny na 17. listopadu.

Největší návštěvu měl galavečer v Bratislavě, a to 7500 platících diváků. V O2 Areně se očekává návštěva přes 10 tisíc diváků, kapacita pak je 11 tisíc.

Na rok 2019 plánuje organizace celkem pět galavečerů. Potřetí by se mělo v létě zápasit také na pražské Štvanici pod otevřeným nebem. XFN První turnaj XFN se konal 12. června 2016 v pražské aréně Sparty na Podvinném Mlýně.

Lidé z týmu XFN mají za sebou téměř patnáctiletou zkušenost z bojových sportů a přes 100 zvládnutých galavečerů.

Nejvyšší návštěva na galavečeru této organizace byla ta v O2 Areně loni – 8256. Již nyní je na akci XFN, jež se v O2 Areně koná 27. prosince, prodáno 9700 lístků. Kapacita pro tento event je pak 20 tisíc diváků.

Na rok 2019 plánuje organizace 5 galavečerů v Česku, dva na Slovensku a po jednom v Rakousku, Německu a Polsku. GCF Organizace je na českém trhu přes osm let.

Největší návštěvou na jejím turnaji bylo 3000 diváků, momentálně pořádá menší turnaje pro zhruba tisíc fanoušků.

Na rok 2019 plánuje organizace celkem pět turnajů po celém území Česka.