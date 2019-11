Nový formát Davis Cupu pořád bojuje s kritiky, největšími jsou Federer se Zverevem

Praha Ve španělském Madridu probíhá finálový turnaje Davis Cupu, který vyvrcholí v neděli. Nový formát turnaje organizovaný investiční skupinou Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého je zavalen kritikou současných hráčů i trenérů.

Z každé ze šesti tříčlenných skupin postoupí vítězové plus dva nejlepší týmy z druhých míst do čtvrtfinále, poté už se bude hrát vyřazovacím způsobem. Zápasy na finálovém turnaji tvoří dvě dvouhry a jedna čtyřhra, jež se odehrají v jeden den. V sestavě domácích Španělů nechybí první hráč světa Rafael Nadal, Srbsko povolalo Novaka Djokoviče, dres Velké Británie hájí Andy Murray.

Davis Cup v současnosti financuje investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která by měla do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun). Na odměny hráčům ve finálovém turnaji půjde 20 milionů dolarů (přibližně 462 milionů korun). Jedním z investorů je i slavný argentinský fotbalista Lionel Messi.

Federer vs. Piqué

První facku dostala Piquého idea od hráčů, kteří v drtivé většiny nesouhlasili s termínem turnaje plánovaným na konec listopadu, tedy na dobu, kdy se tenisté už daleko více než na kurtech vidí na dovolené a prosluněných plážích. Ani další termín se nesetkal s pochopením. Ten byl totiž stanoven bezprostředně po US Open, kdy se ovšem koná stále populárnější Laver Cup. A bojovat s Rogerem Federerem, zakladatelem celé soutěže?

„Je opravdu zvláštní, že fotbalista začne ovlivňovat tenisový byznys. Nejsem proti inovacím v našem sportu, ale musíme být skutečně opatrní, nesmí se z toho stát Piqué Cup,“ opřel se do hvězdy Barcelony Roger Federer. A Piqué minisouboj s dvacetinásobným grandslamovým vítězem prohrál. Termín k nelibosti většiny tenisové elity znovu přehodil na druhou polovinu listopadu.

„Nechci být hlavní postava turnaje. Vůbec to nemá být o mně,“ hájil se urostlý obránce Barcelony. Problémů je ale více, nejostřejší slova volil bývalý kapitán Francouzů, legendární Yannick Noah.

„Už to nikdy nebude stejné. Já jen doufám, že nová soutěž se dále nebude jmenovat Davis Cup. Hrát na dva sety, to je k ničemu. Jsem zhnusen a zklamán. Pro mě soutěž pod názvem Davis Cup skončila,“ nebral si servítky. Další logickou potíží je slabá účast fanoušků. Rafael Nadal sice před vyprodaným hledištěm prodloužil svoji vítěznou sérii v Davis Cupu a přispěl k úterní výhře domácího Španělska nad Ruskem v souboji, který se protáhl až do dvou hodin ráno, závěrečný turnaj ale hraje dalších 17 týmů, které nový formát připravuje o tradiční domácí podporu.

V hledišti se při jejich zápasech schází pouze pár stovek příznivců. „Doufám, že si lidé brzy uvědomí, že Davis Cup je obrovská historie. Není to jenom o penězích. Chci, aby se vrátila původní domácí atmosféra,“ říká Alexander Zverev, který sice Německu na finálový turnaj pomohl, na protest se ho ale odmítl zúčastnit.