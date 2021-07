Šéf NSA Neusser: Sport potřebuje své ministerstvo. Na olympiádě se řeší hlavně zahraniční politika

Nyní je už v Tokiu v centru olympijského dění. „Jde o pětidenní návštěvu, více mi mé pracovní nasazení nedovolí,“ říká ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz na začátku tohoto týdne bývalý špičkový český brankář pozemního hokeje, který vede NSA od května letošního roku.

Ve své pozici se ale rozhodně nenudí, už má spoustu věcí k řešení. Patří mězi ně například současná situace kolem pozitivních nálezů v české olympijské výpravě, za což se dostává pod palbu kritiky Český olympijský výbor (ČOV) v čele s jejím šéfem Jiřím Kejvalem.

Lidovky.cz: Jste s odstupem času rád, že místo případného postu předsedy Českého olympijského výboru (ČOV), o který jste se ucházel, jste nakonec předsedou NSA? Máte větší možnosti pro změny, o kterých mluvíte.

To je dobrá otázka, na to se mě ještě nikdo nezeptal. Musím odpovědět, že ano, jsem rád za svoji funkci, protože jsem člověk, který se nikdy nevzdává zodpovědnosti, a opravdu chci nastavit změny v českém sportu. Jsem rád, že své zkušenosti ze zahraničí mohu praktikovat v Česku a jsem překvapen, jakým je sport u nás surovým, tvarovatelným materiálem. Protože tady koncepce vlastně chyběla. Je to výzva.