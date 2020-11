O 16 kilo těžší soupeř. Český MMA zápasník Martínek narazil v kleci na obra a prohrál ve druhém kole

Český MMA zápasník Michal Martínek má za sebou neúspěšnou premiéru v prestižní ruské organizaci ACA. 30letý tuzemský šampion těžké váhy prohrál s 38letým Američanem Danielem Jamesem v druhém kole na technický knokaut. Znát byl především váhový rozdíl, Martínek navážil 106 kilogramů, zato James 122,5, do limitu těžké váhy se tedy nevešel o 2,5 kila.

James tak musel ještě před zápasem v polské Lodži českému soupeři odevzdat 30 procent svého platu. Český bijec i přes provinění soupeře do klece nastoupil, věřil, že fyzickou připraveností, hbitostí a výdrží dokáže ohromného Jamese unavit a zaskočit.

V prvním kole se to podařilo, Martínkovi vyšla taktika rychlých výpadů a následných ústupů. Jamese zaskočil úderem do obličeje v závěru páté minuty a poslal ho k zemi.

Na to, aby šanci využil, však Čechovi nezbyl čas, v dobré poloze ho přerušila přestávka.

„Do druhého kola jsem pak mohl jít víc takticky,“ litoval po zápase Martínek. „Byl jsem po roce nezápasení až moc hrr, chtěl jsem to urvat a užít si pořádný šmelc.“

James do prostřední části nastoupil vskutku aktivněji, soka dostal k pletivu, kde jej hrubou silou dlouho držel a unavoval. Martínek fyzicky opravdu odešel, snadno sám skončil na zemi a nezvládl se bránit přicházejícím ranám do obličeje. Rozhodčí proto duel ukončil.

„Chtěl bych Michalovi poděkovat, byl mi důstojným soupeřem, bojoval férově a je to borec světové úrovně. Držím mu palce do budoucna, tvrdě makej! Takhle to v těžké váze občas prostě chodí, nevěš hlavu,“ vzkázal James Martínkovi přes český web MMA Shorties.

„Mě to nezastaví, užil jsem si to. Mám rád, když jde o hubu. Důležité je, že měl zápas koule a fanoušci se nenudili,“ uvedl Martínek. „Hlavní je se z toho nezbláznit. Kdo po prohře říká, že jsem nula, klidně se bavte, my tu od toho koneckonců jsme.“

Martínek zápasil naposledy před rokem, loni v listopadu překvapivě porazil Viktora Peštu, když mu jedním úderem zlomil čelist, a obhájil pás šampiona domácí organizace Oktagon. Už dřív se snažil dostat do UFC, ale ve speciálním zápase před očima prezidenta organizace Dany Whitea neuspěl a prohrál.

Začátkem roku podepsal kontrakt s americkou organizací PFL, jenže ta pro změnu kvůli pandemii zrušila celou sezonu 2020 a Martínka bez zápasu propustila. Až se Čech upsal ruské organizaci ACA, jejímž jedním z majitelů je i čečenský diktátor Ramzan Kadyrov.

„Těším se, až budu zpět, vedení mě chce co nejdříve zpátky. Řekli mi, že je jedno, jestli vyhraju, nebo prohraju. Radši ať padnu v bitvě a udělám zápas, než abych v něm utíkal. To oni ocení a za to mají můj respekt,“ řekl Martínek.

Aktuálně má Martínek skóre osmi vítězství a dvou porážek.