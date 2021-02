O hvězdě NFL pochyb není. Brady boří jeden rekord za druhým, gratulují mu i hvězdy dalších sportů

Tampa Quaterback Tom Brady dotáhl Tampa Bay Buccaneers k triumfu v Super Bowlu, sám se z něj radoval už posedmé.

Debata o největších postavách daného sportu bývá často vyhrocená. LeBron James, nebo Michael Jordan? Roger Federer, či Rafael Nadal? Lionel Messi lepší Cristiana Ronalda? V americkém fotbalu a jeho nejprestižnější soutěži NFL mají jasno, jedničkou je jednoznačně Tom Brady.

Třiačtyřicetiletý quaterback vyhrál v noci na pondělí už svůj sedmý titul, když ve finále neboli Super Bowlu zdolali jeho Tampa Bay Buccaneers obhájce titulu z Kansas City 31:9. Brady nejenže navýšil svůj náskok v počtu prstenů šampiona jako hráč, on teď má dokonce víc trofejí než kterýkoliv tým z NFL. Šest předchozích totiž získal s New England Patriots, stejný počet mají i Pittsburg Steelers. Stal se také popáté v historii nejužitečnějším hráčem Super Bowlu, což je samozřejmě rovněž rekord.

Jako legendu ho uznávají sportovci napříč odvětvími. O to víc, když už ve svém desátém Super Bowlu podal možná nejlepší výkon. Dokázal skvěle hledat své spoluhráče a vymyslel pro Tampu tři touchdowny, z nichž dva dokonal Robert Gronkowski – bývalý spoluhráč z Patriots, kterého Brady vytáhl ze sportovního důchodu.

„TOMPA Bay. Sedm prstenů. Neskutečný výkon,“ pochválil Bradyho basketbalista LeBron James.

„Nemůže přestat být skvělý, a ani se nechystá. Největší sportovní legenda,“ dodal bývalý Bradyho spoluhráč Julian Edelman.

Pochvalu na sociálních sítích přidali i Patriots nebo brazilský fotbalista Neymar, který napsal strohé, leč výstižné: „Legenda!“

Další basketbalista, CJ McCollum, navrhuje, aby trofej Vince Lombardiho, jak se cena pro vítěze Super Bowlu jmenuje dnes, přejmenovala právě po Bradym.

„Každá výhra je úžasná. Tenhle tým se zapíše do historie a už nám to nikdo nevezme,“ radoval se Brady, který vytáhl svůj nový celek z herní bídy minulé sezony a dostal jej na vrchol podruhé v klubové historii.

Ve finále zároveň zastínil loňského vítěze a nejlépe placeného hráče soutěže Patricka Mahomese. Ten nezaznamenal jedinou přihrávku na touchdown a vůbec poprvé v kariéře NFL prohrál zápas s výraznějším rozdílem než o jeden touchdown. „Dnes jsem nehrál tak, jak bych chtěl. Celý náš útok si neporadil s jejich obranou, která byla opravdu dobrá. Mám pocit, že jsme tam nechali všechno, ale oni byli zkrátka lepší. Musíme se snažit zase za rok,“ řekl Mahomes.

Odměna pro zdravotníky

Zápas se hrál za přísných protiepidemiologických opatření. Stadion byl zaplněný jen ze třetiny, když 25 tisíc fanoušků bylo v hledišti Raymond James Stadium v Tampě doplněno kartonovými postavami. Třetinu dostupných lístků dostali za odměnu naočkovaní zdravotničtí pracovníci z okolních nemocnic.

Důležitou součástí celého programu byla tradičně také kulturní vložka v podobě poločasového vystoupení, jehož se zhostil třicetiletý kanadský zpěvák The Weeknd. Jeho projev výrazně omezily anticovidové protokoly, kvůli nimž musel převážně zpívat z tribuny, na rozdíl od divokých podívaných, které se vždy v rámci zápasu odehrávají. I s tanečníky dodržujícími dvoumetrové rozestupy a respirátory vtipně zakomponovanými do kostýmu však jeho show stála za to. Lehce klesla cena reklam, které jsou na Super Bowl nejdražší ze všech přenosů. Třicetisekundový šot stál o sto tisíc dolarů méně – zhruba 5,5 milionu dolarů (118 milionů Kč). Vysílání každoročně sleduje přes 100 milionů diváků a je to největší reklamní příležitost v roce.

„V sezoně, která vypadala s omezením fanoušků v hledišti a nekončícím testováním na covid tak odlišně, je uklidňující vidět známou tvář s trofejí v ruce,“ napsal v komentáři reportér Ben Morse ze CNN. Příznivci se navíc nemusí bát, že se Brady chystá končit. „Příští rok tu budeme stát znovu, ale to vy už moc dobře víte,“ vzkázal na závěr divákům hrdina.