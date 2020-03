O případném odložení OH se rozhodne do čtyř týdnů, zrušení her MOV vyloučil

Lausanne Mezinárodní olympijský výbor (MOV) poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není.

„To by žádný problém nevyřešilo a nikomu by to nepomohlo. Proto není téma zrušení her na stole,“ uvedl MOV po dnešním krizovém jednání své výkonné rady. Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu. V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy. „Je dramatický nárůst případů a propuknutí nemoci COVID-19 v různých zemích a na různých kontinentech. To vedlo radu k závěru, že MOV musí udělat další krok v plánování různých scénářů,“ uvedl Mezinárodní olympijský výbor. K odložení her ho vyzvaly například národní olympijské výbory z Norska, Brazílie a Slovinska nebo vlivné atletické a plavecké svazy USA. Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. „MOV zahájí detailní diskuze, aby si udělal kompletní obrázek o rychlém vývoji světové zdravotní situace a jejím dopadu na olympijské hry. Ve hře bude také možnost odložení her. Jsme si jistí, že tato jednání dokončíme v příštích čtyřech týdnech,“ uvedl MOV.

Kvůli pandemii koronaviru má většina sportovců omezené možnosti tréninku. Rušeny a odkládány jsou také olympijské kvalifikační turnaje a soutěže.