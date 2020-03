O tak malinkatý kousíček mi nikdy placka neutekla, jsem ale hrozně spokojený, říká Sáblíková

Hamar Ne, nedávala najevo kdovíjaké zklamání, i když ji o jubilejní 30. medaili z mistrovství světa v rychlobruslení právě připravilo pouhopouhých osm setin sekundy a skončila těsně čtvrtá. Naopak, Martina Sáblíková se v norském Hamaru usmívala. A nejen proto, že na vícebojařském šampionátu ovládla tratě 3000 i 5000 metrů.

„Jsem hrozně spokojená,“ svěřovala se. „Sice je to čtvrté místo o hrozně malinkatý kousíček, vždyť o takhle malý kousek mi asi nikdy placka neutekla, ale přesto jsem opravdu moc spokojená.“

Po úvodní pětistovce byla Martina Sáblíková v Hamaru osmnáctá, po vítězství na 3000 metrů desátá, po sedmé příčce na 1500 metrů se probojovala do finále pro osm nejlepších, ale tam vstupovala až jako osmá.

A skončila celkově čtvrtá.

Kdyby Nizozemce de Jongové na závěrečné pětce ujela o 9,92 sekundy a ne o 9,84, vezla by si domů bronz.

Martina Sáblíková na MS

„Ale mně se dneska povedla patnáctistovka, protože 1:55 je v Hamaru dobrý čas a i pětka za 6:53 byla hodně dobrá,“ bilancovala. „Nemohu si nic vyčítat, všechny čtyři disciplíny jsem šla naplno - a je z toho čtvrté místo.“



Na tolika rychlobruslařkách byla ke konci dvoudenního klání znát velká únava.



„Hodinu před pětkou jsme dojely patnáctistovku, bylo vážně málo času na regeneraci, což je potom při pětce hrozně znát. Ale je to čtyřboj a každá disciplína se při něm jede naplno,“ líčila.

V souboji o medaili musela především stahovat značnou ztrátu na Nizozemky Wijfjeovou a de Jongovou.

„Věděla jsem, že na pětce je devět nebo deset sekund

Když bylo po kolapsu Wijfjeové v posledním kole jasné, že to bude Antoinette de Jongová, kdo si odnese z tohoto minisouboje tří žen bronz, Sáblíková jí nadšeně gratulovala a plácla si s ní. hratelných. Ze začátku mé rozjížďky s de Jongovou mě hrozně bolely nohy, pak se mi ale najednou začalo jet hezky a zrychlovala jsem. Ta pětka se mi jela pěkně a nemohu říct, že bych se někde šetřila. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, je to sport.“

„Po pětistovce a prvním dnu jsem ani takhle vysoko nepomýšlela. Spíš jsem si říkala, že každá holka, kterou v konečném pořadí předjedu, bude takové mé osobní vítězství. Protože ten zásek z pětistovky byl velký.“

Od roku 2007, kdy začala medailová éra Martiny Sáblíkové, má ze světových šampionátů ve vícebojích bilanci pětkrát zlatá - dvakrát stříbrná - jednou bronzová - jednou čtvrtá - dvakrát pátá - jednou šestá.

Porovnání mezičasů Sáblíkové a Wüstové v závěrečném závodě na 5000 metrů:

Suverénní vítězkou se už posedmé v kariéře stala Ireen Wüstová. O rok starší Nizozemka tak vylepšila svoji bilanci ze světových šampionátů (ve víceboji i na jednotlivých tratích) na 21 zlatých - 20 stříbrných - 3 bronzové.

Tím předstihla na čele historického pořadí Sáblíkovou, jejíž kolekci tvoří 21 zlatých, 7 stříbrných a 1 bronzová medaile.

Ovšem pozor, Nizozemka má pět světových titulů ze stíhacího závodu družstev. Pokud bychom brali v potaz pouze individuální zlaté medaile, žebříčku jasně kraluje Sáblíková.

Další historický zápis může vylepšit příští týden na pohárovém finále v Heerenveenu.

Světový pohár na dlouhých tratích vyhrála za kariéru dvanáctkrát - pokaždé od sezony 2006-2007 s výjimkou sezony 2017-2018, kdy laborovala se zraněním a prvenství si odnesla de Jongová.

Už nyní má Sáblíková nejvíce pohárových titulů v jedné kategorii ze všech rychlobruslařek.

O víkendu může přidat třináctý, v průběžné klasifikaci vede před finálovou trojkou v Heerenveenu o 33 bodů před Kanaďankou Blondinovou, o 38 bodů před další Kanaďankou Weidemannovou a o 56 bodů před Ruskou Voroninovou.

„Zítra se přesouváme do Nizozemska, kde se na ten poslední svěťák připravím,“ hlásí z Hamaru. „Není moc co vymýšlet, je to poslední závod sezony, nějaké síly mi ještě zbyly, tak zase pojedu, co budu moci.“

Ve finále poháru, kam se probojovalo 12 nejlepších z pořadí každé kategorie, bude trojka jejím jediným startem.

Naopak Nikola Zdráhalová se z 11. místa kvalifikovala do finále na 1500 metrů a z 12. místa i do finále na 3000 metrů.