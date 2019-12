Období kolem Vánoc jde do smutna, ale já je strašně miluju, přiznává Strýcová

PRAHA Má za sebou nejúspěšnější rok v kariéře. A teď navíc Barboru Strýcovou čeká nejlepší část roku. Vánoce totiž miluje třiatřicetiletá tenistka už odmala.

„Slavím je vždycky u našich v Plzni, na Štědrý den vstanu a nastrojím stromek ještě v pyžamu. V programu pak mám vždycky dopředu zaškrtané pohádky, na které už se od rána dívám,“ řekla Strýcová minulý pátek před vyhlášením ankety Sportovec roku, v níž skončila devátá.

Báro, jak se těšíte na Vánoce?

To období je někdy do smutna, ale Vánoce jinak strašně miluju. Když jsme všichni doma v Plzni i ségrou a pustíme si pohádky a jíme cukroví, tak to je krásný odpočinek.

Jak to vůbec máte s jídlem. Musíte se kvůli začátku sezony na konci prosince na Vánoce hlídat?

Určitě se nepřecpávám. Ale řízek s bramborovým salátem si dám vždycky, jen se musím hlídat, protože na Silvestra už jedu do Austrálie.

Jak vůbec probíhá váš ideální Štědrý den?

Vstanu co nejdřív, aby den byl co nejdelší. Stromeček nastrojím v pyžamu, sním štolu, pak si lehnu k pohádkám, které už mám zaškrtané, dám si čočku, zdřímnu si a vyčkávám. V sedm začneme jíst a v devět zazvoní zvonec a jdou se rozbalovat dárky.

A jak to máte s cukrovím? Pečete si je sama?

Pekla jsem bezlepkové perníčky a linecké. Moc to ale neumím, udělala jsem malé těstíčko, bylo z toho patnáct lineckých a ty už jsme snědli. Nepřejídám se, protože bych to ráno na tréninku cítila, ale cukroví, řízek nebo salát si neodříkám.

Jak vzpomínáte na Ježíška, když jste byla malá?

Já na něj věřil asi do dvanácti let. Táta nám říkal, jako že nalítává. Musely jsme být se ségrou schované a úplně jsem se klepala. Několikrát nám málem shořel stromek, protože to úplně nejistil.

A co pohádky, které máte nejradši?

Sůl nad zlato a Byl jednou jeden král, to jsou jedničky.

A co vánoční zvyky? Dodržujete je?

Pouštíme lodičky a krájíme jablko. Chodili jsme na půlnoční, ale teď už se nám z jídla a tepla z krbu chce v deset spát.

A co Silvestr? Jak se slaví v letadle?

Silvestr v letadle je pro mě normální a nevadí mi to, protože ho nemusím. Spíš je to pro mě smutný den, protože uběhl další rok.