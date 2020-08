Objevil se rebel. Při hymně jeden z basketbalistů NBA nepoklekl

Restart zámořské NBA se nese ve znamení boje proti rasismu. Na začátku utkáních v prvních dvou dnech všichni hráči, trenéři i rozhodčí poklekli při hymně v tichém protestu, basketbalisté pak oblékli trička s nápisem Black Lives Matter. Tedy všichni až na jednoho. Jonathan Isaac z Orlanda zůstal v dresu svého týmu vzpřímeně stát.

Zatímco ostatní kolegové oblečení do černých triček s nápisem Black Lives Matter svorně klečeli s propletenými pažemi, 22letý Afroameričan Isaac v bílém dresu pouze sklonil hlavu.

A celou dobu stál.

Jako jediný ze všech basketbalistů, kteří zasáhli do úvodních osmi duelů NBA po koronavirové pauze.

Důvod?



„Nemyslím si, že pokleknutí nebo obléknutí trička je pro mě tou správnou odpovědí,“ vysvětloval Isaac po zápase, v němž jeho Orlando porazilo Brooklyn. „Cítím, že černošské životy i všechny ostatní jsou podporovány Biblí a evangelii,“ dodal silně věřící basketbalista.

„Všichni máme věci, které děláme špatně, a někdy se dostáváme do situace, že ukazujeme prstem, čí špatné je horší nebo více vidět.“

Aby předešel nedorozuměním, o své formě protestu před zápasem informoval spoluhráče. „Znají mě a znají také to, v co věřím, mé rozhodnutí plně respektovali. Pochopili, že to nedělám proto, abych byl populární, pouze jako pokorný služebník Ježíše.“

V dalších zápasech v noci na sobotu při hymně stáli i trenér San Antonia Gregg Popovich a jeho asistentka Becky Hammonová.

„Všichni mají svobodu reagovat způsobem, jakým chtějí,“ uvedl Popovich.

Ostatní kolegové zvolili formu protestu v kleče, kterou jako první do sportovního světa přinesl před čtyřmi lety Colin Kaepernick. Quarterback NFL takto odsoudil násilí páchané na lidech tmavé pleti.

Od té doby se gesto rozšířilo napříč odvětvími a vedení NBA i její hvězdy oceňují, jak prestižní soutěž vysílá z uzavřeného komplexu Walta Disneyho v Orlandu okolnímu světu silné poselství.

YES Network @YESNetwork Nets and Magic players and staff show solidarity during Friday’s National Anthem. https://t.co/DMmFOZl61T oblíbit odpovědět

„Basketbal byl vždycky víc než jen míč, obroučka, deset lidí na hřišti a rozhodčí. Jde skrz něj šířit spoustu pozitivní energie a lásky,“ prohlásil LeBron James poté, co v noci na pátek dovedl Los Angeles Lakers k vítězství nad městským rivalem Clippers.



„Chceme nechat nohu na plynu. Čelíme spoustě rasismu, sociální nespravedlnosti a policejní brutality, nejen v našem okolí a nejen černí, ale lidi všech barev.“

Za rasovou a sociální rovnost bojují rovněž basketbalistky v ženské WNBA, byť zvolily ještě radikálnější formu protestu. Aktérky prvního klání po restartu soutěže z týmů New Yorku a Seattlu při tónech hymny odešly ze hřiště.

„Nechci poslouchat hymnu a stát při ní. Nechci být ani nikde blízko, protože je směšné, že spravedlnost a svoboda nejsou pro všechny,“ zdůvodnila Layshia Clarendonová z New Yorku.

Už před třemi lety se ke stejnému činu uchýlily hráčky Los Angeles.

A v současnosti hnutí Black Lives Matter rezonuje celým světem.

„Protestujeme a děláme určité věci, aby se něco změnilo,“ vyprávěl Isaac. „A stejně tak já, i když stojím a nenosím tričko, se snažím o to stejné.“