Obrat mladé automobilové jezdkyně. Závody nevynášely, tak se dala na porno

Melbourne Ještě nedávno se proháněla se svým vozem po závodních drahách, ale neprosadila se. Australanka Renee Graciová se místo toho rozhodla dát na rady fanoušků a nyní si vydělává jako pornoherečka.

V automobilovém závodění se stala úspěšnou a během své kariéry vybojovala slušnou sbírku trofejí. Jenže nic netrvá věčně a časem se s kariérou rozloučila. Pracovala chvíli v autoservisu, ale moc jí to nevynášelo.



Když se ocitla ve finanční tísni, rozhodla dát na fanoušky. Ti ji přesvědčovali, až dosáhli svého. Kvůli prázdné peněžence se rozhodla, že vyzkouší to, na co ji fanoušci přesvědčují už dlouho – porno.

Nejdříve se zaregistrovala na stránkách pro dospělé, kam začala nahrávat lechtivé snímky a videa. A našla se v tom. Jen během prvního týdne si takto přišla na 3 tisíce dolarů, tedy 70 tisíc korun. V současné době má na své stránce více než 7 tisíc odběratelů a pochlubila se, že na tom finančně nikdy nebyla lépe.

„Byla to ta nejlepší věc, kterou jsem v životě udělala,“ raduje se z pohádkových financí. Momentálně si prý vydělá zhruba 2500 dolarů za týden. „Beru teď peníze, o kterých se mi nikdy ani nesnilo a opravdu si to užívám. Nezáleží co si o mě ostatní myslí. Vydělávám slušně a jsem v pohodě s tím, co dělám,“ řekla pro místní plátek News Corp Australia.