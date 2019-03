Okradli nás i s videem. Fotbalisté AS Řím se vztekají, po faulu na Schicka sudí neodpískali zjevnou penaltu

porto Velkou křivdu cítili po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů fotbalisté AS Řím. Italský celek ve středeční odvetě prohrál 1:3 v prodloužení v Portu, ale hráči i šéf klubu James Pallotta byli přesvědčeni, že v prodloužení měli kopat penaltu po faulu na českého útočník Patrika Schicka.

AS Řím vyhrál první zápas 2:1, ale v odvetě domácí v normální hrací době výsledek dorovnali a v nastavení přidali třetí gól z penalty, kterou rozhodčí Cüneyt Cakir nařídil po poradě s asistentem u videa.

Vzápětí se pokutového kopu dožadovali i hosté, ale videorozhodčí faul na Schicka jako penaltový neposoudil.



„Loni v semifinále video nebylo a doplatili jsme na to, dnes už tady video bylo a stejně nás okradli,“ zmínil Pallotta dva incidenty ze semifinálové odvety s Liverpoolem.

„Patrik Schick byl jasně podražen, ale videorozhodčí penaltu nenařídil. Už na to nemám sílu,“ dodal.

Marega catches Schick on the back of the Achilles. How is that not a penalty. And it went too var. #portoRoma #AsRoma pic.twitter.com/dtpQxla5ux