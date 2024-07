Jachtařky Burska a Tkadlecová skončily v olympijské regatě devatenácté

Českým reprezentantkám se nevydařila druhá polovina regaty. Po prvních dvou dnech a šesti rozjížďkách, v nichž se blýskly i jedním druhým místem, figurovaly Burska a Tkadlecová v průběžném pořadí na jedenáctém místě. Další dva soutěžní dny jim ale nevyšly a ve zbývajících šesti jízdách se propadly na předposlední příčku.

Nejlépe se úvodní série vydařila domácí dvojici Sarah Steyaertová, Charline Piconová. Z druhé příčky postoupily Odile van Aanholtová a Annette Duetzová z Nizozemska.

Windsurfařům závody už od neděle, kdy na start čekali marně, komplikuje soutěž pod pěti kruhy slabý vítr. Plánovanou premiéru maratonu dnes pořadatelé po zhruba hodině zrušili. Místo toho zařadili kratší jízdy, které nakonec závodnice stihly odjet čtyři. Po jedenácti rozjížďkách z 16 figuruje Švíková na sedmém místě.

Nejlepší z úvodní série postoupí přímo do finále, druhá a třetí půjdou do semifinále a závodnice ze 4. až 10. místa do čtvrtfinále.