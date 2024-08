Pětibojařka Hlaváčková skončila desátá, od medaile ji dělilo 38 sekund

V sobotní semifinálové skupině obsadila Hlaváčková šesté místo a s přehledem se vešla mezi devět postupujících. Do celkového počtu bodů se započítával ještě čtvrteční šerm, v němž získala 205 bodů, což ji v osmnáctičlenném finále řadilo na patnácté místo.

Nedělní představení odstartovala 293 body v parkuru, ve kterém shodila jednu překážku a dostala se na průběžnou 13. pozici. V bonusovém kole šermu nejprve porazila Litevku Gintere Venckauskaitéovou a poté Švýcarku Annu Jurtovou. Následně ale podlehla Němce Annice Zillekensové a na planši skončila, vybojovala ale čtyři sekundy navíc do plavecké části a posunula se o jednu příčku.

V plavání na 200 metrů volným způsobem skončila ve druhé rozplavbě čtvrtá, čím si připsala dalších 269 bodů a do závěrečné kombinace tříkilometrového běhu s laserovou střelbou šla z 14. příčky. Svěřenkyně olympijského šampiona z Londýna Davida Svobody doběhla do cíle jedenáctá, díky trestu pro Španělku Lauru Herediovou se vmáčkla do elitní desítky. Veronika Novotná, která se do finále neprobojovala, obsadila celkově 27. místo.

Soutěž ovládla třiadvacetiletá Gulyásová s náskokem devíti bodů před domácí pětibojařkou Élodií Clouvelovou. Pro bronz si doběhla korejská mistryně světa Song Sung-min.

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková v akci.

Na startu finále chyběla obhájkyně zlata Kate Frenchová z Británie, jež nemohla nastoupit kvůli nemoci. Z pozice první náhradnice ji zastoupila Zillekensová, která původně po semifinále oznámila konec kariéry. Nakonec skončila patnáctá.

Nyní čtyřiatřicetiletá Zillekensová před třemi lety v Tokiu ještě pod dívčím jménem Schleuová zažila drama v parkuru, kde se jí vzpouzel kůň a odmítal skákat. Velká favoritka se snažila koně pomocí bičíku a ostruh přimět k poslušnosti a trenérka ji vyzývala, ať koně udeří, což sama také udělala. Tato kontroverze byla nakonec jedním z hlavních důvodů, proč Mezinárodní unie moderního pětiboje rozhodla o tom, že parkur po hrách v Paříži nahradí překážkový závod.