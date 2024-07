Synchronizované skoky z věže vyhráli čínští mistři světa, Daley má stříbro

Úřadující trojnásobní mistři světa Lien Ťün-ťie, Jang Chao vedli v osmičlenném finále od prvního ze šesti kol a vyhráli suverénně ziskem 490,35 bodu. Daley s Williamsem dostali 463,44 bodu a zopakovali stříbro z únorového MS v Dauhá, bronz získali Kanaďané Ryan Wiens a Nathan Zsombor-Murray (422,13).

„Byli jsme nervózní až do úplně posledního pokusu, až do konce jsme si nemohli být ničím jistí,“ uvedl třiadvacetiletý Lien Ťün-ťie. „Když jsme viděli, že Britové budou skákat přímo před námi, ocitli jsme se pod tlakem, protože to je skvělý pár. Ale nám se dnes vedlo lépe a díky tomu jsme vyhráli,“ dodal celkově pětinásobný mistr světa.

Třicetiletý Daley, jenž debutoval na olympijských hrách v Pekingu 2008 jako čtrnáctiletý, sice neobhájil zlato z Tokia, jež vybojoval s Mattym Leem, ale radoval se už z páté olympijské medaile. Jeden z nejznámějších britských sportovců původně po Tokiu ukončil kariéru, po dvouleté pauze se ale ke sportu vrátil. Z pěti OH tak má po dnešku ve sbírce zlato, stříbro a tři bronzy.

„Číňané dnes byli naprosto skvělí, byli v neuvěřitelné formě. Všechny jejich skoky byly dokonalé,“ uvedl Daley, jenž začal společně s Williamsem trénovat teprve před devíti měsíci. „To, že jsem se během jednoho roku vrátil do soutěží, je něco, co jsem neočekával, že se mi podaří,“ řekl držitel 14 zlatých medailí z velkých akcí.

Zástupci favorizované Číny podle očekávání ovládli i druhou z osmi skokanských soutěží v Paříži. V sobotu zvítězily v synchronizovaných skocích z třímetrového prkna Čchang Ja-ni a Čchen I-wen.