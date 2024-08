ONLINE: Letní olympiáda v Paříži vrcholí, blíží se slavnostní zakončení

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jedním z očekávaných vystoupení během zakončení pařížských olympijských her bude kaskadérské číslo Toma Cruise. Americký herec slaní na plochu Stade de France, kde v předešlých dnech probíhaly atletické soutěže, aby převzal olympijskou vlajku a předal ji pořadatelům příštích her do Los Angeles.

České olympioniky povedou na ceremoniálu medailisté Martin Fuksa a Nikola Ogrodníková, které jako vlajkonoše navrhl šéf výpravy Martin Doktor.

„Když mi to volal, tak jsem byla fakt dojatá a brečela jsem,“ prozradila bronzová oštěpařka. Nadšení neskrýval ani Fuksa: „Mám radost. Moc rád jsem to přijal. Teď přijmu asi všechno, protože si to chci fakt maximálně užít.“

Zopakuje se tak situace ze zahájení her, kdy českou vlajku nesl rovněž jeden muž a jedna žena, konkrétně judista Lukáš Krpálek a lukostřelkyně Marie Horáčková. Pouze Seinu nahradí Stade de France.

Sportovní svatostánek se promění v gigantickou koncertní síň, kde vystoupí více než sto tanečníků, akrobatů a dalších účinkujících ve společnosti světoznámých zpěváků. „Chceme slavit. Tento okamžik bude rovněž připomenutím, jak jsou olympijské hry v naší společnosti důležité,“ řekl umělecký ředitel ceremoniálu Thomas Jolly.

„Navrhl jsem představení, ve kterém olympijské hry zmizí, pak někdo přijde a znovu je založí. Bude to hodně vizuální, naplánovali jsme akrobatickou show s mnoha choreografiemi a nádechem opery, kterou se rozloučíme se sportovci z celého světa,“ doplnil.

Rovněž předchozí slavnostní ceremoniály, kromě covidového Tokia, byly velkolepé. Zakončení her v Riu doprovázely tradiční brazilské tance v karnevalovém stylu, účinkující byli oblečeni v barevných a zářivých kostýmech.

V Londýně zase vystupovala ikonická skupina Spice Girls, zazněla i píseň Johna Lennona Imagine. Už v roce 1996 ji na slavnostním zakončení her v Atlantě zpíval legendární Stevie Wonder. Na začátku tisíciletí v Sydney australská popstar Kylie Minogue bavila v růžovém kostýmku s peřím písní Dancing Queen od skupiny ABBA.

Jaká vystoupení si připravili pařížští pořadatelé?