Play off hokejistů na olympijských hrách v Pekingu Úterý 15. února 05:10 kvalifikace play off ? - ? -:- 05:10 kvalifikace play off ? - ? -:- 09:40 kvalifikace play off ? - ? -:- 14:10 kvalifikace play off ? - ? -:- Středa 16. února 05:10 čtvrtfinále ? - ? -:- 07:00 čtvrtfinále ? - ? -:- 09:40 čtvrtfinále ? - ? -:- 14:30 čtvrtfinále ? - ? -:- Pátek 18. února 05:10 semifinále ? - ? -:- 14:10 semifinále ? - ? -:- Sobota 19. února 14:10 o bronz ? - ? -:- Neděle 20. února 5:10 finále ? - ? -:-

Duel českých hokejistů s Dánskem je druhým v pořadí turnaje. V National Indoor Stadium v Pekingu mu předcházel souboj Ruska se Švýcarskem, který obhájce zlata vyhrál 1:0.

O den později se odehrají první duely skupiny C Švédsko - Lotyšsko (5:10 SEČ) a Finsko - Slovensko (9:40 SEČ) a program uzavře ve 14:10 SEČ vystoupení domácí Číny proti Spojeným státům americkým také v National Indoor Stadium pro 18.000 fanoušků.

Kanadu také v „áčku“ čeká první zápas ve stejný čas ve Wukesong Sport Centre s kapacitou ještě o tisíc míst vyšší.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Do vyřazovacích bojů postupují všichni účastníci. Den poté, 16. února, přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož poputují přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola.

Po dalším dni volna se uskuteční semifinále. O bronz se bude hrát v sobotu 19. února od 14:10. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února, finále se odehraje od 5:10 SEČ.