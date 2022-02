Rekordní olympijská výprava má v Pekingu skromnější cíle. Kdo všechno má šanci na medaili a kdo může překvapit

Na letních hrách v Riu 2016 a Tokiu 2020 z toho bylo 10, respektive 11 cenných kovů. Na těch zimních v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018 osm, potažmo sedm.

Už nyní je jasné, že jedna medailistka z obou olympiád – Eva Samková – bude chybět, protože si 11. prosince při dojezdu závodu dvojic v rámci Světového poháru zlomila oba kotníky a nestihla se včas vykurýrovat.

Na druhou stranu, jestli něco čeští sportovci umí, pak na velkých akcích překvapit. A většinou příjemně. Tak pojďme zaspekulovat, kde by mohlo cinknout. Mimochodem, renomovaná americká agentura Gracenote predikuje Česku čtyři cenné kovy.

ESTER LEDECKÁ (26 let, snowboarding a alpské lyžování)

Největší česká hvězda zimních her v Pchjongčchangu, která může zářit také v Pekingu. Do čínské metropole přiletěla už v pondělí, prošla všemi procedurami a může se v olympijské vesnici chystat na své vrcholy.

„Mám fotku starou třeba pět let, kde nakupuji vánoční dárek v roušce. Chci se chránit kvůli sobě i týmu, který živím,“ pronesla pár dní před odletem největší tuzemská medailová naděje.

Ester Ledecká se raduje v cíli sjezdu v Cortině d’Ampezzo.

Tuto část své mise splnila na jedničku, další ji čeká v úterý 8. února, kdy se postaví na start první jízdy paralelního obřího slalomu na prkně. Obhajoba jedné ze dvou zlatých medailí z roku 2018 bude náročná, určitě ale není nemyslitelná. Ve dvou startech v letošní sezoně byla v této disciplíně první a druhá, navíc se na snowboard před odletem do Pekingu zaměřila.

Tři dny na to ji čeká těžší mise – obhájit senzační zlato z lyžařského superobřího slalomu, kterým před čtyřmi lety vyrazila dech doslova celému sportovnímu světu. Poté by ráda absolvovala ještě i sjezd a kombinaci, v obou závodech umí zajet do desátého místa ve světovém poháru. Takže kdo ví, třeba opět dojde na dvojí cinkot, jen v jiných disciplínách.

MARTINA SÁBLÍKOVÁ (34 let, rychlobruslení)

Celkem šest olympijských medailí, z toho tři zlata. Jedna z nejlepších rychlobruslařek dlouhých tratí historie se z posledních tří her vždy vracela s cenným kovem. Byť už má svůj vrchol za sebou, pořád patří především na pětikilometrové trati k absolutní světové špičce.

Pořád se může co do zisku medailí posouvat v historickém žebříčku českých olympioniků, pokud by v Pekingu získala své čtvrté zlato, byla by na druhém místě jak co do počtu cenných kovů (7), tak i v pořadí dle blyštivosti: Věra Čáslavská získala nejcennější kov sedmkrát, Emil Zátopek čtyřikrát.

Martina Sáblíková v klání na 3000 metrů v polském Tomaszowě.

Také Sáblíková ale jde trochu do neznáma. Vinou zranění ze začátku ledna, kdy si pořezala bruslí vnitřní stranu levého stehna a chirurgové potřebovali na ránu osm stehů. Naštěstí povrchovou ránu, svaly i šlachy zůstaly nepoškozené, rychlobruslařskou hvězdu tak spíše straší tréninkové manko.

„Noha mě omezovala ze začátku v čemkoliv, nemohla jsem ji zvednout ani se udržet v podřepu. Ale to bylo během čtyř, pěti dnů pryč. Intenzivně jsme ji rozhýbávali. Měla jsem veškerou péči, kterou jsem mohla mít, za to jsem moc ráda, protože noha se zlepšovala každý den neuvěřitelným způsobem,“ popisovala před odletem na své už páté hry.

„Asi všichni sportovci dolaďují před olympiádou maličkosti a chtějí být v psychické pohodě, aby jim vše vycházelo. Takže výpadek pár dní před olympiádou nebyl nic příjemného, ale nějakým způsobem jsem to zvládla. Když se po něčem takovém chci vrátit zpátky, dělám pro to úplně všechno,“ dodala bez toho, že by specifikovala své cíle: „Nerada říkám, na co mám, nebo nemám. Od toho je můj trenér (Petr Novák – pozn. red).“

Ovšem i ten je letos s prognózami s ohledem na zmíněný výpadek v závěru přípravy své svěřenkyně opatrný. Takže nezbývá, než si zapnou televizi hned v sobotu 5. února, kdy se jede ženská trojka a pak ve čtvrtek 10. února, kdy je na programu pětka.

MARKÉTA DAVIDOVÁ (25 let, biatlon)

Momentálně jedenáctá žena pořadí Světového poháru a vítězka hodnocení pořadí vytrvalostních závodů (jedou se jen dva v sezoně) se kromě vítězství na startu sezony v této disciplíně pravidelně umisťuje v elitní desítce, podává kvalitní výkony jak v běžecké, tak střelecké části. Pokud se vše sejde, nikde není psáno, že nemůže po titulu mistryně světa, triumfu ve Světovém poháru i malém glóbu sáhnout také na olympijskou medaili, která ji ve sbírce zatím chybí.

Biatlonistka Markéta Davidová.před odletem na olympijské hry v Pekingu.

„Její“ disciplína je navíc na programu hned jako první v ženském programu – v pondělí 7. února. Celé biatlonové zápolení pak o dva dny dříve odstartují štafetou muži, a přestože Češi rozhodně nejsou ani v okruhu favoritů, sníh je bílý, vítr fouká a muška vás může často z hrdiny proměnit v zatracence a naopak.

„Navíc naši biatlonisté jsou na hrách lepší než ve svěťáku,“ zopakoval minulý týden při povídání už z Pekingu šéf české mise Martin Doktor.

Mimochodem, biatlonisté obhajují dva cenné kovy z posledních her – stříbro Michala Krčmáře ze sprintu, který bude závodit také v Pekingu, a bronz Veroniky Vítkové, která už aktivní kariéru ukončila.

HOKEJISTÉ, HOKEJISTKY

V elitní desítce svých Světových pohárů se v letošní sezoně objevili i běžec na lyžích Michal Novák, slalomářka Martina Dubovský, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová nebo skeletonistka Anna Fernstädtová, která ale od sebe rozhodně čekala více. A následně těsně před odletem po řadě vyšetření zjistila, že ji během zimy brzdila do té doby neobjevená cukrovka.

České hokejistky slaví postup na olympijské hry v Pekingu.

Proto se coby černí koně jeví z pohledu medailových ambic zástupci kolektivního sportu – hokeje. A poprvé také toho ženského. Už samotná účast pod pěti olympijskými kruhy je pro Češky obrovský úspěch, v Pekingu pro ně ale platí totéž, co pro basketbalisty při historické účasti v Tokiu pár měsíců zpět. Nemusí z toho být nic, ale můžeme se klidně dočkat obrovského překvapení.

Svěřenkyně Tomáše Paciny jsou ve výkonnostně slabší pětičlenné skupině B, ve které cítí šanci být mezi třemi postupujícími. A v případně úspěchu – tedy prvního místa – by se mohly ve čtvrtfinále vyhnout dvojici největších favoritek – Kanaďankám či Američankám. Se zbylým trojlístkem skupiny A – Finsko, Rusko a Švýcarsko – jsou Češky schopny hrát naprosto vyrovnané duely, takže čtvrtfinále by nemuselo být konečnou stanicí…

To tým poskládaný generálním manažerem Petrem Nedvědem a hlavním trenérem Filipem Pešánem je v trochu jiné pozici. V rámci Euro Hockey Tour v letošní sezony prohráli Češi všech šest zápasů, především kouč národního výběru se pak dostal pod palbu kritiku. A od dosluhujícího šéfa svazu Tomáše Krále dostal nůž na krk: buď olympijská medaile, nebo předčasný konec smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že v Pekingu budou chybět hvězdy z NHL, české naděje na hokejovou medaili od Turína 2006 přece jen lehce vzrostly. Na druhou stranu, podobně se v tuzemsku uvažovalo před čtyřmi lety, kdy z toho bylo nakonec čtvrté místo po prohře 4:6 s Kanadou v souboji o bronz.

Češi rozehrají turnaj 9. února proti Dánům, dva dny na to se potkají se se Švýcary, aby základní skupinu zakončili duelem s ruskými obhájci zlata. I kdyby všechny duely prohráli, tak 15. února čeká Pešánovy svěřence 1. kolo play off. Čtvrtfinále jsou na pořadu o den později, medailové souboje se rozehrají 18. února.

Tak schválně, jak to nakonec pro české barvy v Pekingu dopadne? 24. zimní olympijské hry startují už zítra slavnostním ceremoniálem, ten závěrečný je v plánu po posledních medailových kláních v neděli 20. února.