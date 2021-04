Olympiáda rukojmím v boji velmocí. Amerika chce bojkot Číny, ta tvrdí: Vychováváme, nejsou to pracovní tábory

Bojkoty olympiád 1976 – Hned 26 afrických zemí nepřijelo do Montrealu na protest proti apartheidu v JAR (ragbisté odehráli sérii přátelských duelů s Novým Zélandem, který na rozdíl od JAR do olympijské rodiny patřil).

Hned 26 afrických zemí nepřijelo do Montrealu na protest proti apartheidu v JAR (ragbisté odehráli sérii přátelských duelů s Novým Zélandem, který na rozdíl od JAR do olympijské rodiny patřil). 1980 a 1984 – Kvůli invazi Sovětů do Afgánistánu (1979) hry v Moskvě část západních zemí bojkotovala. Východní blok oplatil stejnou mincí o čtyři roky později, kdy se OH konaly v Los Angeles.