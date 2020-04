Olympijská hrdinka Ledecká o uplynulé sezoně i plánech: V karanténě jsem měla pohybu dost

Praha Zlatá olympionička a úspěšná snowboardistka i lyžařka Ester Ledecká řeší stejně, jako ostatní sportovci, současnou krizi. Ta jí narušila úspěšně rozjetou sezonu, přesto se nyní soustředí na to, aby ji v té příští napodobila. Jaké má plány do budoucna prozradila ve videokonferenci.

Každé jaro pořádá pravidelné setkání s novináři, vzhledem k současné situaci však musela improvizovat. Ester Ledecká tak uspořádala videokonferenci, ve které se vrátila k uplynulé sezoně a nastínila tu nadcházející.

V té uplynulé zažila spousty úspěchů. Stala se první Češkou, která vyhrála závod ve Světovém poháru a dokonce i první sportovkyní, která vládla na SP na lyžích i snowboardu. „Jsem ráda, že se mi konečně povedlo udělat to, co mi kluci říkají,“ smála se skromně.

Sama si prý tyto milníky neuvědomuje. „Já si o tom vždycky až přečtu v novinách, do té doby mě to ani nenapadne. Když jsem na lyžích, tak jsem jenom lyžařka, když na snowboardu, jsem jen snowboarďačka. Přijde mi pak vtipné, když to čtu nebo slyším, jak o tom mluví třeba Bodie Miller, že si tyhle věci spojí dřív, než já,“ přiznala.

Sama měla slušně rozjetou sezonu, která však byla kvůli pandemii předčasně ukončená a o historický triumf tak bojovat nemohla. „Mě to mrzelo moc, sjela jsem si těch 500 bodů a doufala jsem, že se mi podaří jet na finále Světového poháru celou škálu těch disciplín. To byl plán, ale bohužel se neuskutečnil.“

Stejně jako ostatní i ona byla nucena zůstat zavřená doma bez možnosti tréninku, zvládla si však prý poradit. „V karanténě není člověk úplně bez pohybu. Mám doma rotoped, boxovací pytel,… Dělám si takové opičáky, vždycky se nějak zabavím.“