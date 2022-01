Hned třináct hráčů z nominace pro Peking se představilo na prosincovém turnaji v Rusku. Pešán ale na úvod tiskové konferenci uvedl, že vzhledem k aktuálnímu dění ve světě nemusí být nominace konečná.

Finální podoba soupisky bude oznámena až čtyřiadvacátého ledna, do té doby může realizační tým kádr libovolně upravit. Poté může dojít ke změnám pouze z důvodu zdravotních problémů.

Sedm nominovaných se zúčastnilo minulých olympijských her. V Pchjongčchangu ke čtvrtému místu přispěli brankář Patrik Bartošák, obránci Tomáš Kundrátek a Vojtěch Mozík a útočníci Jan Kovář, Michal Řepík, Tomáš Zohorna a Roman Červenka.

Šestatřicetiletý útočník Rapperswillu a druhý nejproduktivnější hráč nejvyšší švýcarské soutěže se vrací do národního týmu poprvé od roku 2018.

V Pekingu se představí už na své čtvrté akci pod pěti kruhy, což se v historii podařilo jen Vlastimilu Bubníkovi, Josefu Černému a Jiřímu Holíkovi. Jaromír Jágr si na olympijských hrách zahrál pětkrát.

„Roman bude patřit k našim lídrům, je to náš nejzkušenější hráč, podává stabilní výkony,“ prohlásil na adresu zkušeného veterána Nedvěd.

„Budeme se mu snažit ušít roli na tělo. Bude hrát přesilovou hru na svém postu, na kterém opakovaně boduje. Je to pravá ruka trenérů, na práci s ním se velmi těším,“ přidal se Pešán.

V nominaci naopak chybí třeba Filip Chlapík, který s bilancí dvaceti branek a třiadvaceti nahrávek vede bodování extraligy. Pozvánku neobdrželi ani českobudějovický Milan Gulaš nebo Lukáš Jašek, jemuž se daří ve Finsku.

„Soupiska není nafukovací. Věřím, že jsme vybrali správnou chemii. Všichni jsou součástí širší nominace. Pokud k něčemu dojde, jsou připraveni,“ uvedl Nedvěd, který se kvůli pozitivnímu testu na covid 19 zúčastnil tiskové konference jen na dálku.

Seznam náhradníků čítá hned třicet jmen, mezi nimiž figurují třeba útočníci David Tomášek, Jakub Flek nebo Matěj Blümel.

Polovina nominovaných hráčů už oslavila třicáté narozeniny. Pešán tento krok odůvodnil také absencí lídrů na dosud posledním světovém šampionátu, kde český tým vypadl ve čtvrtfinále.

Na nepovedené vystoupení v Rize navázala reprezentace také v nové sezoně. Šest zápasů. Šest porážek. Jediný bod. Skóre 11:24. A celá řada dalších vykřičníků.

„Nechceme v tom pokračovat, to je jasné. Ale chtěl bych připomenout, že loni jsme prošli Euro Hockey Tour výsledkově velmi slušně. Na mistrovství světa jsme to nepotvrdili, ale věřím, že se do nejlepší formy dostaneme až na olympiádě,“ prohlásil hlavní kouč.

Nad jeho budoucností se vzhledem k neuspokojivým výsledkům na konci minulého roku vznášely otazníky. Ke změně ale nedošlo, výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje mu vyjádřil důvěru.

„Filip má svoji kvalitu a je mužem na správném místě. Asi bych lhal, kdybych nepřemýšlel o různých variantách, ale nakonec celý realizační tým má moji podporu. Chápu, že to teď asi vidíte hodně negativně, ale pojďme si věřit,“ uvedl v prosinci Nedvěd.

„Jsem odvolávaný už od první minuty ve funkci, je to součást mojí práce. Všichni trenéři jsme na něco takového zvyklí, pro mě jde o motivaci navíc,“ doplnil na tiskové konferenci Pešán.

Hráči se k národnímu týmu postupně připojí na srazu v pražské O2 areně, který startuje třiadvacátého ledna. Sedmadvacátého ledna do dějiště her odletí první skupina hokejistů a členů realizačního týmu.

Zbytek výpravy se připojí druhého února, o čtyři dny později odehraje reprezentace tréninkové utkání proti Švédsku.

Podle původního plánu měly olympijské hry proběhnout za účasti hvězd z NHL, ale kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron a odkládání desítek zápasů nakonec z dohody se zámořskou soutěží sešlo.

„Kvalita turnaje tím utrpí, o tom žádná. V kluky z NHL jsem věřil, ale musím říct, že bez nich naše šance vzrostly. Doufám, že budeme černým koněm,“ prohlásil Pešán.

Národní tým vstoupí do olympijského turnaje devátého února ve 14:10 středoevropského času proti Dánsku. Dalšími soupeři národního týmu v základní skupině B budou Švýcaři a Rusové.

Skupinu A tvoří Kanada, Spojené státy americké, Německo a Čína. Ve skupině C se potkají Finsko, Švédsko, Slovensko a Lotyšsko. Do čtvrtfinále postoupí přímo jen vítězové skupin a nejlepší mužstvo z druhého místa. Ostatní se o účast mezi elitní osmičkou poperou v kvalifikaci.