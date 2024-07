Judo a luk. Vlajku na zahájení her v Paříži ponesou Krpálek a Horáčková

Krpálek českou vlajku nesl už při zahájení her v Riu 2016, které následně opanoval v kategorii nad 100 kilogramů. Triumfoval i před třemi roky v Tokiu, kde soutěžil mezi judisty do 100 kilogramů.

V Paříži tedy bude usilovat o třetí olympijské zlato v řadě, představí se opět v nejtěžší váhové skupině a do akce půjde v pátek 2. srpna.

„Je to pro mě pocta. Nést vlajku na olympiádě je to nejvíc,“ vzkázal v prohlášení Českého olympijského výboru. Z toho, že pocta padla na něj, měl radost, zároveň ale prestižní výsadu přál svému kamarádovi Jiřímu Prskavcovi. Do Paříže dorazí ve čtvrtek, zprávu se tedy dozvěděl po telefonu.

Horáčková si nominaci od kolegů reprezentantů vysloužila především díky loňskému titulu mistryně světa. V Paříži začne závodit už ve čtvrtek v rozřazovacím kole, závěrečné boje má na programu v sobotu 3. srpna.

„Splněný sen,“ jásala a na oznámení reagovala zavýsknutím a radostným tanečkem. „A ještě budu s Lukášem Krpálkem, to je pecka. On je pro mě srdcovka, moc si ho vážím a mám k němu velký respekt. Doufám, že se nám nestane nějaké faux pas, že se do nás vlajka zamotá. Ale když je tam Lukáš, bude to dobrý,“ dodala s úsměvem.

Dva vlajkonoše vybírali čeští sportovci z jedenácti olympioniků, průběh volby přiblížil šéf mise Martin Doktor: „Oslovujeme všechny sportovce, kteří jsou v den zahájení v dějišti her, zda se ho chtějí účastnit a jestli mají zájem nést vlajku. Z nich pak všichni sportovci ve výpravě mají možnost zvolit dvojici, která půjde v jejich čele. Letos si zvolili jasně Marušku a Lukáše.“

Marie Horáčková během světového šampionátu

Zahájení letošního olympijského svátku začne v pátek v 19:30 a poprvé v historii se uskuteční mimo stadion. Jednotlivé výpravy poplují na lodích na řece Seině, jejich šestikilometrová cesta skončí na náměstí Trocadéro, které leží naproti Eiffelově věži, z břehů jim bude mávat přes 300 tisíc diváků.

Celou akci budou doprovázet přísná opatření: mezi diváky bude operovat až 45 tisíc policistů, bezpečnostní složky uzavřou vzdušný prostor nad Paříží.

Česká výprava pro zahájení by měla čítat zhruba sedmdesát členů Českého olympijského týmu, sportovci zvažují, zda jim několikahodinová akce nenabourá plány na přípravu. „Jak přesně bude vše probíhat, se dozvíme až během čtvrtka,“ doplnil Doktor.

Své vlajkonoše už oznámily i některé další výpravy: německými budou basketbalový mistr světa Dennis Schröder a světová šampionka v judu Anna-Maria Wagnerová, tým Spojených států povedou jiný hvězdný basketbalista LeBron James a tenistka Coco Gauffová.

Dva vlajkonoši jsou na olympijských hrách podruhé. Při premiéře v Tokiu vedli českou výpravu zmínění Satoranský a Kvitová, v Riu se čestné role ujal Krpálek, v Londýně badmintonista Petr Koukal a v Pekingu vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová.