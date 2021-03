Olympionici zřejmě dostanou k dispozici čínskou vakcínu, o níž žádal Zeman. Očkování nebude povinné

Lausanne Pro účastníky letošních olympijských her v Tokiu a zimních olympijských her 2022 v Pekingu by měla být dostupná čínská vakcína proti koronaviru. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes oznámil, že dostal nabídku od čínské strany.

Pandemie covidu-19 si loni vynutila bezprecedentní odložení letních olympijských her, které se přesunuly o rok na letošní přelom července a srpna. Vzhledem k pokračujícímu šíření covidu-19 se uskuteční za mimořádných hygienických opatření.

Očkování nebude pro účastníky povinné, ale přispělo by k jejich bezpečnému průběhu. Většina zemí světa ale bojuje s nedostatkem očkovacích látek a sportovci jsou až za rizikovými skupinami a zdravotníky.

Někteří olympionici jsou přesto naočkováni a pro další se otevřela čínská cesta. „Mezinárodní olympijský výbor dostal milou nabídku od Čínského olympijského výboru, hostitele ZOH 2022 v Pekingu, na poskytnutí očkovacích látek pro účastníky olympiády v Tokiu 2020 i Pekingu 2022,“ uvedl při on-line zasedání prezident MOV Thomas Bach. Zahraniční fanoušci na olympiádu nesmí. Nový Zéland je nahradí vibračními náramky Distribuci čínské očkovací látky plánují MOV a čínská strana zajistit prostřednictvím mezinárodních agentur nebo přímo v zemích, které čínskou vakcínu používají nebo o ní jednají. Čína, kde pandemie na konci roku 2019 začala, vyváží vakcíny Sinovac a Sinopharm. Nedávný průzkum agentury AP ukázal, že už prodala půl miliardy dávek do více než 45 zemí. Sinopharm se používá v řadě blízkovýchodních států včetně Spojených arabských emirátů. V Evropě ho schválilo Maďarsko, i když tento přípravek zatím nemá certifikaci EU. O jeho nasazení se diskutuje i v Česku. Prezident Miloš Zeman minulý týden požádal na popud premiéra Andreje Babiše Čínu o dodávku této čínské vakcíny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný je ale striktně proti aplikování neschválených látek. MOV je připraven zaplatit čínskou vakcínu pro účastníky olympijských i paralympijských her. „Za každou dávku zaplatí MOV dvě navíc, které mohou být v daných zemích dostupné pro veřejnost,“ doplnil Bach. Neupřesnil celkovou částku ani množství vakcín.

Jen na letní olympiádě bývají vedle více než 10.000 sportovců desítky tisíc dalších účastníků z řad trenérů, doprovodu, funkcionářů, rozhodčích, médií a dobrovolníků.