„Opájíme úspěchy profesionálního sportu a zapomínáme na podporu základen,“ říká basketbalová trenérka a ředitelka ZŠ

PRAHA Pozice sportovního trenéra mládeže v České republice vyžaduje opravdu velké odhodlání a obětování se vůči svěřencům a obrovské nadšení k danému sportu. Přesně tento popis splňuje Blanka Žánová, u které se sport a výchova dětí staly celoživotní náplní. Jako ředitelka ZŠ Sadská sbírá ocenění České školní inspekce, jako trenérka basketbalu ŠBK Sadská konkuruje na menším městě těm nejlepším basketbalovým akademiím v celé republice. „Volný čas nemám téměř žádný, ale práce mě naplňuje,“ říká Žánová.

ZŠ Sadská, na které jste ředitelkou, byla vybrána Českou školní inspekcí pro přípravu tzv. příkladu inspirativní praxe. Jak moc je toto ocenění prestižní a co přesně tvorba příkladu inspirativní praxe znamená?

Být vybrán jako příklad dobré praxe je pro nás opravdu významné ocenění. Znamená to, že ve škole děláme něco, co se jinde nedělá a školy by mohly tuto praxi od nás převzít. V našem případě se z největší části jedná o klima školy, prevenci negativních jevů a dopady na kvalitu výuky. Spolu s ČŠI jsme několik měsíců zpracovávali podklady tak, aby mohly naše zkušenosti a formy práce vyjít v písemné podobě a byly tak přístupné i pro jiná školská zařízení.

Vaše škola je prestižní i ze sportovního hlediska, když jste založila dívčí basketbalový klub, který v mládeži patří mezi špičku a pravidelně sbírá medaile na Mistrovství ČR. Jaký je recept na sportovní úspěch v malém městě, kde je pouze jedna základní škola, a přitom konkurujete týmům z velkoměst jako Praha, Brno nebo Ostrava?

Nevím, jestli se dá říct, že jsme prestižní. Zůstáváme nohama na zemi, i když se nám poslední roky daří vychovávat kvalitní mládežnické týmy. Obrovský podíl na tom má podpora rodičů nasazení a poctivost dětí v tréninku i lidé, kteří se jim věnují. Za léta fungování jsme si dokázali, že i děti z malého města mohou konkurovat největším centrům, pokud dělají sport vážně a s disciplínou. Ovšem velmi často se stává, že si nějaký známý klub pak vybere naše hráčky a dál se na nás dívá skrz prsty. Problémem je absolutně nedoceněná práce s mládežnickými talenty a nehorázně nízké částky v přestupních tabulkách proti ostatním sportům. Mnohdy nám potom chybí motivace k další práci.

Blanka Žánová s basketbalistou Radoslavem Rančíkem.

Kromě ředitelky školy a trenérky mládeže ještě vykonáváte funkci zastupitelky Středočeského kraje. Lze časově všechny tyto funkce zkombinovat a věnovat se jim naplno? Asi nemáte moc volného času.

Je to opravdu obtížné. Volný čas nemám téměř žádný. Ale škola je moje velká pýcha. Je tu spousta úžasných lidí, kteří svojí práci rozumí a mají podobné myšlenky jako já. Nemusím je vodit za ruku, vědí, co je správné. Zastupitelskou práci si lidé představují jako každodenní docházku. Ale tak tomu není. Zastupitelstvo kraje zasedá 1x za 3 měsíce a Výbory jednou, většinou odpoledne. Přípravu na tato jednání zvládám většinou večer nebo v noci. Nemám čas na televizi ani chození po kavárnách, ale tato práce mě naplňuje.

Setkala jste se vlastně někdy s kritikou ohledně kumulací funkcí?

Ano, setkala. Kritizují mě ti, kteří neznají podrobnosti o tom, co jednotlivé funkce obnáší a neumí si představit, jak se to dá skloubit. Důležité je, že se mohu opřít o lidi, kteří se mnou pracují. Ať už ve škole, na kraji nebo v basketbalu. Občas je to ale opravdu náročné. O klasické kumulaci, kdy lidé dělají několik funkcí za plný plat se ale nedá mluvit. Jediné plné zaměstnání je škola. Ostatnímu se věnuji ve volném čase.

Blanka Žánová se svými svěřenkyněmi.

Jakožto členka Národní rady pro sport, poradního orgánu předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky jste prohlásila, že se chcete věnovat v této pozici zejména školnímu sportu. Můžete trošku rozvést svou představu? Jak vypadala vlastně první schůzka, které se zúčastnily i sportovní celebrity jako Pavel Nedvěd a Jaromír Jágr?

První schůzka byla spíše seznamovací. Snažili jsme se utřídit názory a společně se shodnout na některých bodech. Je to funkce neplacená, odpadají tam nějaké další zájmy. Jsme lidé z různých oblastí, takže můžeme do práce úřadu vnést praktický pohled. Ten můj je právě na školní sport. Ještě ve spolupráci s MŠMT se před několika lety podařilo zavést tzv. Hodinu pohybu navíc, která měla umožnit dětem na 1. stupni, aby se mohly hýbat třeba ve školních družinách pod vedením aprobovaných tělocvikářů nebo trenérů. Myslím, že to byl dobrý krok. Na počátku se do projektu zapojilo jen málo škol, nyní je jich téměř tisíc.

V čem je podle Vás největší problém současného českého sportu?

Myslím, že se opájíme úspěchy profesionálního sportu na nejvyšší úrovni a zapomínáme na podporu základen. Doba se změnila, staří trenéři odchází, nových je málo a dostávají se na hřiště nepřipraveni na tlak rodičů a neúctu ke svojí práci. Je jednoduché přijít jako rodič jednou za týden na zápas a kritizovat vše, co trenér dělá. Ale chodit do tělocvičny několikrát týdně bez ohledu na to, jakou máte náladu, jak se cítíte nebo jestli máte nějaké trable, to je opravdu řehole. Některé svazy pochopily, že je potřeba s mladými trenéry pracovat, poskytují jim všestrannou podporu a posílají finance i do té nejmenší vesnice, kde funguje nějaký oddíl. Jiné svazy plýtvají financemi na desítky různých manažerů, metodiků a další zbytečné funkce. O podporu základny se vůbec nestarají. Proto považuji za velmi důležité, aby zůstal zachován dotační program Můj klub, který již několik let posílá finanční prostředky k těm nejmenším přímo.

Blanka Žánová při předávání cen na turnaji.

Myslíte si, že by se měl sport více provázat se školami tak jako je tomu například v USA, nebo by školy měly pouze poskytovat zázemí v podobě sportovišť a samotné sportování by mělo být v gesci sportovních oddílů?

Propojení školy a sportu je přirozené. Sport učí děti sebekázni, snaze jít za lepším výsledkem, překonat sám sebe. Všechny tyto vlastnosti by si děti měly odnést i do života. Ve škole by měly najít vztah k pohybu, který pak promění při cestě ke sportu. Je důležité podpořit vznik školních klubů a jejich propojení s klasickými sportovními kluby. Pokud se podaří splnit vizi NSA, aby se postupně dostavěla sportoviště u škol, byla by ta spolupráce opravdu přínosná. Jinak si myslím, že historicky tady máme fungování sportu nastavené jinak a nepůjde jen tak přenést systém z USA.

Středočeský kraj jako první kraj dokončil pasportizaci sportovišť. Proč je pasportizace tak nutná, když tu posledních 30 let nebyla? Postupujete v tomto případě v souladu s Národní sportovní agenturou?

Středočeský kraj se snaží svoje kroky koordinovat s vizemi NSA. Pasportizace je základem k nastavení podpory při rekonstrukcích a stavbách nových sportovišť. Máme přehled o celém kraji. Víme, kde sportoviště úplně chybí nebo kde jsou ve špatném stavu. Spolupracovaly s námi nejen sportovní subjekty, do sběru dat se zapojili i starostové. Oddělení sportu věnovalo zpracování obrovské úsilí, protože nám to pomůže při rozhodování o případném kofinancování projektů.

Blanka Žánová se svými svěřenkyněmi.

Pomáhala jste ve Středočeském kraji s rozvojem systému „sportovních center“, kdy jsou vytipované sporty centrovány do měst s tradicí v daném sportu. Můžete tento systém přiblížit?

Nějaká centra fungovala již v době, kdy jsem přišla do Výboru pro sport. Před 3 lety jsem se stala předsedkyní, vytvořili jsme koncepci rozvoje sportu v kraji a v návaznosti na ni i pravidla pro přidělování financí centrům. Ve Výboru se nám podařilo vytvořit partu lidí, kteří bez ohledu na politickou příslušnost pracovali velmi poctivě na všem, co bylo na stole. Společně jsme upravili pravidla pro hodnocení ve fondech, společně jsme diskutovali nad každou novou žádostí o přidělení statutu centra a společně rozhodovali o podkladech pro zastupitelstvo. Myslím, že jsme byli jediný Výbor, který se scházel pravidelně téměř v plném počtu a který rozhodoval jednomyslně. Všichni jsme pochopili, že systém center je v republice unikátní a za několik let fungování se nám objevily první výsledky i tam, kde předtím nebyly. Pro mě je důležité, že se nám podařilo schválit SCM v každém okrese a přes něj podporovat tzv. paprsky, což byly malé oddíly, odkud pak ti nejlepší odešli do centra. Doufám, že nastavený trend bude fungovat i dál bez ohledu na to, kdo bude mít sport v gesci.

Jste ve škole připraveni na další školní rok, který bude poznamenaný opatřeními kvůli koronaviru? Můžete přiblížit opatření, která jste musela před začátkem školního roku zavést?

Začátek roku byl složitý. Stáli jsme před rozhodnutím, zda vůbec připravovat slavnostní zahájení s velkou koncentrací lidí nebo si zjednodušit práci, zavřít školu veřejnosti a začít jinak než obvykle. Nakonec převážila snaha dopřát tento slavnostní okamžik žákům i rodičům prvňáčků. Navíc u nás vždy zahajuje školní rok nějaká slavná osobnost a o to jsem je nechtěla připravit. Navíc letos jsme měli pozvané opravdové sportovní hvězdy – Pavla Masláka a Michala Krčmáře, kteří nám prvňáčky dekorovali a popřáli jim, aby se jim ve škole líbilo. Další opatření řídíme manuálem pro školy, snažíme se, aby dopady na děti byly co nejmenší. Škola i sport musí pokračovat i v této době. Odmítáme se stresovat tím, že se možná objeví pozitivní případ, prostě pracujeme a život jde dál.