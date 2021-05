Organizace Entropiq se může nesmazatelně zapsat do historie a hrát o miliony dolarů

PRAHA Když před rokem spustil esportový projekt Entropiq, měl velké ambice. Vyhlásil, že chce konkurovat těm nejlepším. Neměl však na mysli jen českou špičku, ale především tu světovou. Zakladatel esportové organizace Entropiq Martin Kabrhel nyní udělal další zásadní krok ke splnění svého ambiciózního snu. Přišel s akvizicí, která nemá v českém esportu obdoby a věří, že se tak dostane do hry o miliony dolarů.

Tým EPG Family nově přechází pod organizaci Entropiq, kde bude hájit černo-zelené barvy v populární hře Counter-Strike: Global Offensive. Kabrhel potvrzuje, že právě tento krok a tato sestava má přiblížit jeho ambiciózní projekt k vysněným cílům.

„Jsme první esportový tým na světě, se kterým McDonald’s uzavřel dlouhodobé partnerství a i díky tomu vznikla spolupráce s agenturou DDB a její gamingovou divizí For The Win. To nám otevřelo dveře k této jedinečné příležitosti. Věříme, že tento tým má potenciál posunout organizaci Entropiq na tu nejvyšší scénu,“ vysvětluje.

V barvách Entropiqu bude nově nastupovat pětice ruských hráčů - Alexej „El1an“Gusev, Viktor „Lack1“ Boldyrev, Alexej „NickelBack“ Trofimov, Vladislav „Krad“ Kravčenko a Igor „Forester“ Bezotecheskij. Chybět nebude ani kouč Dmitrij „hooch“ Bogdanov, či analytik Andrej „XomA“ Mironenko.

Tato sestava je na dobré cestě cíl splnit, ve světovém žebříčku jim totiž v době oznámení patřilo jednadvacáté místo. Shodou okolností je právě jednadvacítka oblíbeným číslem Karla Janečka, nového investora týmu. „Je to určitě zajímavý a motivující fakt, nicméně jsem si jist, že náš tým 21. dlouho nezůstane a posune se výš,“ smál se Kabrhel této spojitosti a měl pravdu. Hned po představení tým poskočil do světové TOP 20.

Organizace Entropiq, vpravo Martin Kabrhel.

Od nového týmu si slibuje účast na těch nejprestižnějších světových turnajích. „Doufáme pouze v to nejlepší. Cíle jsou opravdu vysoké, tým se bude účastnit největších světových turnajů, dostal se dokonce do prestižní ESL Pro League a naší velkou ambicí a snem je dostat se na Major ve Stockholmu, který se bude hrát v říjnu tohoto roku o 2 miliony dolarů,“ prozradil smělé vize známý český pokerový milionář.



Zároveň nastínil, že v budoucnu by se fanoušci mohli dočkat podobných hvězdných akvizic i u jiných herních titulů. „Pravidelně a prakticky neustále monitorujeme situaci pomocí našich kontaktů, a to jak na české, tak na mezinárodní scéně a ve chvíli, kdy si myslíme, že tu jsou takové příležitosti, které naši společnost mohou výrazně posunout kupředu, jdeme do toho. Ať už se jedná o týmy, a nebo jednotlivé hráče, vždy hledáme kombinaci profesionálního přístupu, sportovního potenciálu a dobré komunikace.“

Organizace Entropiq v lednu oslavila první narozeniny a Kabrhel si moc dobře uvědomuje, kolik práce je ještě čeká... Přesto je s dosavadním průběhem spokojený. „I když si myslím, že nás čeká ještě dlouhá cesta, tak jsme velice nadšení ohledně těchto nových příležitostí a jsme zvědaví, co z toho vzejde. Konkrétně ohledně našeho CSGO rosteru máme ty nejvyšší ambice, to znamená uspět v ESL Pro League, dostat se na Majory a na nich uspět. Stockholm bude naší první zatěžkávací zkouškou,“ uzavírá nadšeně tento pro Entropiq a jeho fanoušky vzrušující moment.